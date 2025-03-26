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Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа" - РИА Новости, 26.03.2025
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16:49 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/novak-2007503878.html
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа" - РИА Новости, 26.03.2025
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"
Оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, принадлежащей "Газпрому", сейчас ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:49:00+03:00
2025-03-26T16:49:00+03:00
курская область
россия
европа
александр новак
газпром
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, принадлежащей "Газпрому", сейчас ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал он, напомнив, что сейчас не идут поставки газа в Европу по этой ветке.
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курская область, россия, европа, александр новак, газпром
Курская область, Россия, Европа, Александр Новак, Газпром
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"

Новак: оценка ущерба газоизмерительной станции "Суджа" ведется

© РИА Новости / Григорий Василенко | Перейти в медиабанкТруба с вентилем на газоизмерительной станции
Труба с вентилем на газоизмерительной станции - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Григорий Василенко
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Труба с вентилем на газоизмерительной станции. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, принадлежащей "Газпрому", сейчас ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал он, напомнив, что сейчас не идут поставки газа в Европу по этой ветке.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в ЛНР
25 марта, 14:46
 
Курская областьРоссияЕвропаАлександр НовакГазпром
 
 
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