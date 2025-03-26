https://ria.ru/20250326/novak-2007503878.html
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа" - РИА Новости, 26.03.2025
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"
Оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, принадлежащей "Газпрому", сейчас ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:49:00+03:00
2025-03-26T16:49:00+03:00
2025-03-26T16:49:00+03:00
курская область
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александр новак
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Оценка ущерба газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" в Курской области, принадлежащей "Газпрому", сейчас ведется, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба", - сказал он, напомнив, что сейчас не идут поставки газа в Европу по этой ветке.
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курская область, россия, европа, александр новак, газпром
Курская область, Россия, Европа, Александр Новак, Газпром
Новак рассказал об оценке ущерба ГИС "Суджа"
Новак: оценка ущерба газоизмерительной станции "Суджа" ведется