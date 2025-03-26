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Муфтий рассказал, что должен сделать каждый мусульманин в "Ночь могущества" - РИА Новости, 26.03.2025
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Религия
 
15:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/noch-2007471024.html
Муфтий рассказал, что должен сделать каждый мусульманин в "Ночь могущества"
Муфтий рассказал, что должен сделать каждый мусульманин в "Ночь могущества" - РИА Новости, 26.03.2025
Муфтий рассказал, что должен сделать каждый мусульманин в "Ночь могущества"
В "Ночь могущества", которая, по одной из версий, приходится в этом году на 26-27 марта, мусульманам следует совершить пропущенные намазы, покаяться и простить... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:38:00+03:00
2025-03-26T15:38:00+03:00
религия
религия
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В "Ночь могущества", которая, по одной из версий, приходится в этом году на 26-27 марта, мусульманам следует совершить пропущенные намазы, покаяться и простить обиды, рассказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), муфтий Камиль Самигуллин. Согласно вероучению, в "Ночь могущества", или, как ее еще называют, "Ночь предустановления", или "Лейлат аль-Кадр", Всевышний ниспослал верующим Коран. Считается, что это случилось в месяц Рамадан, но в какой день – не ясно. По одной из версий, - в ночь с 26 на 27 числа месяца Рамадан по мусульманскому календарю (в 2025 году с 26 на 27 марта по григорианскому календарю). "В Коране говорится: "Мы, поистине, низвели его (Коран) в Ночь Могущества. Откуда тебе знать, что такое ночь Могущества? Ночь Могущества лучше тысячи месяцев. Ангелы и Дух (Джибриль) спускаются в нее с разрешения их Господа (на землю) со всеми Его повелениями. Она благополучна до наступления рассвета" (аль-Кадр, 97). Совершенно точно известно, что Ночь Могущества является одной из ночей месяца Рамадан, но какой именно по счету – неизвестно. Наибольшее распространение получило мнение, по которому эта ночь приходится на двадцать седьмую ночь Рамадана (с 26 на 27 марта)", - рассказал муфтий Самигуллин. В Лейлат аль-Кадр он посоветовал верующим искреннее покаяться, "чтобы Аллах простил все грехи". "В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Благородный Куръан, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, строятся планы на будущее", — заключил муфтий.
https://ria.ru/20250326/uraza-bayram-1866604876.html
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Муфтий рассказал, что должен сделать каждый мусульманин в "Ночь могущества"

Муфтий Самигуллин: в "Ночь могущества" нужно покаяться и простить обиды

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВерующий во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
Верующий во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Верующий во время праздничного намаза по случаю праздника Курбан-байрам в Московской соборной мечети
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В "Ночь могущества", которая, по одной из версий, приходится в этом году на 26-27 марта, мусульманам следует совершить пропущенные намазы, покаяться и простить обиды, рассказал РИА Новости председатель Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ), муфтий Камиль Самигуллин.
Согласно вероучению, в "Ночь могущества", или, как ее еще называют, "Ночь предустановления", или "Лейлат аль-Кадр", Всевышний ниспослал верующим Коран. Считается, что это случилось в месяц Рамадан, но в какой день – не ясно. По одной из версий, - в ночь с 26 на 27 числа месяца Рамадан по мусульманскому календарю (в 2025 году с 26 на 27 марта по григорианскому календарю).
"В Коране говорится: "Мы, поистине, низвели его (Коран) в Ночь Могущества. Откуда тебе знать, что такое ночь Могущества? Ночь Могущества лучше тысячи месяцев. Ангелы и Дух (Джибриль) спускаются в нее с разрешения их Господа (на землю) со всеми Его повелениями. Она благополучна до наступления рассвета" (аль-Кадр, 97). Совершенно точно известно, что Ночь Могущества является одной из ночей месяца Рамадан, но какой именно по счету – неизвестно. Наибольшее распространение получило мнение, по которому эта ночь приходится на двадцать седьмую ночь Рамадана (с 26 на 27 марта)", - рассказал муфтий Самигуллин.
В Лейлат аль-Кадр он посоветовал верующим искреннее покаяться, "чтобы Аллах простил все грехи". "В эту ночь совершаются пропущенные намазы, читается Благородный Куръан, прощаются былые обиды, анализируются ошибки проведенных дней, месяцев, строятся планы на будущее", — заключил муфтий.
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