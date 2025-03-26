https://ria.ru/20250326/nato-2007568379.html

Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России

Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России - РИА Новости, 26.03.2025

Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вправе на свое усмотрение "реагировать" на требования РФ не приближать силы блока к ее границам. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T20:41:00+03:00

2025-03-26T20:41:00+03:00

2025-03-26T20:42:00+03:00

россия

москва

украина

марк рютте

владимир путин

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983382385_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_27dee8bdf34a14fa0081f7a45537aa56.jpg

БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вправе на свое усмотрение "реагировать" на требования РФ не приближать силы блока к ее границам. Он отвечал на вопрос о том, что думает НАТО о якобы "требованиях России в качестве условия прекращения огня и мира на Украине вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов альянса". "(Президент РФ Владимир – ред.) Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса… Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать", - заявил генсек НАТО. Рютте также подчеркнул, что "это не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине" Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.

https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html

https://ria.ru/20250314/gensek-2005029800.html

россия

москва

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, украина, марк рютте, владимир путин, нато, в мире