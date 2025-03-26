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Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России - РИА Новости, 26.03.2025
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20:41 26.03.2025 (обновлено: 20:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/nato-2007568379.html
Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России
Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России - РИА Новости, 26.03.2025
Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вправе на свое усмотрение "реагировать" на требования РФ не приближать силы блока к ее границам. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T20:41:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вправе на свое усмотрение "реагировать" на требования РФ не приближать силы блока к ее границам. Он отвечал на вопрос о том, что думает НАТО о якобы "требованиях России в качестве условия прекращения огня и мира на Украине вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов альянса". "(Президент РФ Владимир – ред.) Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса… Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать", - заявил генсек НАТО. Рютте также подчеркнул, что "это не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине" Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250326/ryutte-2007552764.html
https://ria.ru/20250314/gensek-2005029800.html
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россия, москва, украина, марк рютте, владимир путин, нато, в мире
Россия, Москва, Украина, Марк Рютте, Владимир Путин, НАТО, В мире
Рютте заявил, что не согласен с призывом не приближать силы НАТО к России

Генсек НАТО Рютте: страны альянса вправе реагировать на требования России

© AP Photo / Manon Cruz Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© AP Photo / Manon Cruz
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что страны альянса вправе на свое усмотрение "реагировать" на требования РФ не приближать силы блока к ее границам.
Он отвечал на вопрос о том, что думает НАТО о якобы "требованиях России в качестве условия прекращения огня и мира на Украине вынудить НАТО увести свои силы с территории новых членов альянса".
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Рютте высказался о перспективах членства Украины в НАТО
Вчера, 19:12
"(Президент РФ Владимир – ред.) Путин может на свое усмотрение выдвигать требования за столом переговоров, это его право, но он не может говорить нам, как нам действовать между собой, между 32 членами альянса… Он может выдвигать свои требования, но наше право реагировать", - заявил генсек НАТО.
Рютте также подчеркнул, что "это не имеет никакого отношения к мирным переговорам по Украине"
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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14 марта, 15:16
 
РоссияМоскваУкраинаМарк РюттеВладимир ПутинНАТОВ мире
 
 
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