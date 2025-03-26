НАТО взяла под контроль передачу вооружения Украине, заявили в МО Польши
МО Польши: НАТО взяла под контроль передачу Украине вооружения и техники
Флаг НАТО. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
"Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш.
"До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией", - добавил он.
Министр добавил, что данная миссия НАТО также будет руководить "обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций".
По его данным, до настоящего момента 45 стран передавали технику и вооружение на Украину.
Косиняк-Камыш отметил, что с польской стороны в миссии по транспортировке вооружения на Украину и охране этих транспортов принимают участие почти 450 солдат.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.