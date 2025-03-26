https://ria.ru/20250326/nato-2007468311.html

НАТО взяла под контроль передачу вооружения Украине, заявили в МО Польши

НАТО взяла под контроль передачу вооружения Украине, заявили в МО Польши - РИА Новости, 26.03.2025

НАТО взяла под контроль передачу вооружения Украине, заявили в МО Польши

НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:30:00+03:00

2025-03-26T15:30:00+03:00

2025-03-26T15:30:00+03:00

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ВАРШАВА, 26 мар - РИА Новости. НАТО берет под свой контроль передачу Украине вооружения и техники из стран-членов, заявил журналистам министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. "Во исполнение решения НАТО охрану и всю миссию поддержки Украины под свое крыло принимает НАТО", - сказал Косиняк-Камыш. "До сих пор это были двусторонние отношения. Особенно украинско-американские отношения с огромной поддержкой Польши, Великобритании, других стран, но установлена новая миссия НАТО, которая будет руководить передачей техники на Украину, то есть логистической операцией", - добавил он. Министр добавил, что данная миссия НАТО также будет руководить "обучением украинских солдат и получением украинскими военными новых компетенций". По его данным, до настоящего момента 45 стран передавали технику и вооружение на Украину. Косиняк-Камыш отметил, что с польской стороны в миссии по транспортировке вооружения на Украину и охране этих транспортов принимают участие почти 450 солдат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250326/rjutte-2007451390.html

https://ria.ru/20250326/ukraina-2007456594.html

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в мире, украина, россия, польша, владислав косиняк-камыш , сергей лавров, нато