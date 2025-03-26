https://ria.ru/20250326/nato-2007459974.html

Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО, заявил Рютте

Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО, заявил Рютте - РИА Новости, 26.03.2025

Россия остается наиболее серьезной угрозой для НАТО, заявил Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия продолжает "оставаться наиболее серьезной угрозой" для альянса. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:59:00+03:00

2025-03-26T14:59:00+03:00

2025-03-26T14:59:00+03:00

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такер карлсон

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БРЮССЕЛЬ, 26 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте утверждает, что Россия продолжает "оставаться наиболее серьезной угрозой" для альянса. "В современном непредсказуемом мире очень важно увеличивать расходы на оборону, не будем забывать, что Россия есть и остается наиболее серьезной и прямой угрозой нашему альянсу", - сказал он на пресс-конференции в Польше. По его словам, Россия вкладывает большие экономические ресурсы в оборону, что "будет иметь огромные последствия для увеличения возможностей ее вооруженных сил". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

https://ria.ru/20250322/mid-2006632956.html

россия

польша

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