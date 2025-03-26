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Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха - РИА Новости, 26.03.2025
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14:48 26.03.2025 (обновлено: 14:57 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/naryshkin-2007457370.html
Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха
Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха - РИА Новости, 26.03.2025
Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха
Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:48:00+03:00
2025-03-26T14:57:00+03:00
евросоюз
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что, по поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР."Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", - добавили в СВР.
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евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, россия, еврокомиссия, в мире
Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европа, Россия, Еврокомиссия, В мире
Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха

Нарышкин: ЕС использует пропаганду Третьего рейха, пугая обывателей угрозой РФ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДиректор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России.
"Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что, по поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР.
"Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", - добавили в СВР.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Нарышкин: неоколониальные практики Запада причиняют ущерб человечеству
25 марта, 11:05
 
ЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ЕвропаРоссияЕврокомиссияВ мире
 
 
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