https://ria.ru/20250326/naryshkin-2007457370.html

Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха

Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха - РИА Новости, 26.03.2025

Нарышкин обвинил ЕС в использовании пропагандистских приемов Третьего рейха

Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:48:00+03:00

2025-03-26T14:48:00+03:00

2025-03-26T14:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Руководство Европейского Союза пользуется пропагандистскими приёмами Третьего рейха, оно составило план по распространению русофобских нарративов среди населения Европы, заявили в Службе внешней разведки (СВР) России."Директор Службы внешней разведки Российской Федерации С.Е. Нарышкин заявил, что, по поступающей в СВР информации, руководство Евросоюза взяло на вооружение пропагандистские приемы Третьего рейха для запугивания европейского обывателя российской "угрозой", - говорится в сообщении пресс-бюро СВР."Подобно геббельсовскому министерству народного просвещения и пропаганды Гендиректорат Еврокомиссии по связям с общественностью составил план централизованной кампании по внедрению в общественное сознание устойчивых русофобских нарративов", - добавили в СВР.

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евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европа, россия, еврокомиссия, в мире