Наемница из Канады радовалась росту подписчиков из-за конфликта на Украине
Канадская наемница Хаггетт: поездка на Украину увеличила число подписчиков
© AP Photo / Frank AugsteinУкраинские наемники
© AP Photo / Frank Augstein
Украинские наемники. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Канадская наемница Эйприл Хаггетт, воевавшая в рядах ВСУ в бригаде из бывших заключенных, призналась, что благодаря ее поездке на Украину ей удалось воплотить в жизнь мечту об увеличении количества подписчиков в соцсети Х, выяснило РИА Новости.
Она активно выкладывает фото и видео своего нахождения на Украине. При этом везде она "воюет" при макияже - с нарощенными ресницами и иногда с ярко-красной помадой. Сейчас у нее 36,3 тысячи читателей.
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"Я приехала на Украину почти два месяца назад, имея менее 100 подписчиков и мечту что-то изменить. Спасибо вам за 10 тысяч и за то, что вы воплотили мои мечты в реальность. Я люблю вас всех", - написала она в посте 18 января 2023 года.
Последняя запись на ее странице датирована 22 марта этого года. Хаггет выложила свои фото в форме и каске, а также видео, где она ест в компании военных. На всех кадрах у нее нарощенные ресницы.
Наемница служит в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", состоящем, как утверждается, исключительно из бывших заключенных.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
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