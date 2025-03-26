https://ria.ru/20250326/naemnitsa-2007334439.html

Наемница из Канады радовалась росту подписчиков из-за конфликта на Украине

Наемница из Канады радовалась росту подписчиков из-за конфликта на Украине - РИА Новости, 26.03.2025

Наемница из Канады радовалась росту подписчиков из-за конфликта на Украине

Канадская наемница Эйприл Хаггетт, воевавшая в рядах ВСУ в бригаде из бывших заключенных, призналась, что благодаря ее поездке на Украину ей удалось воплотить в РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T03:42:00+03:00

2025-03-26T03:42:00+03:00

2025-03-26T03:42:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Канадская наемница Эйприл Хаггетт, воевавшая в рядах ВСУ в бригаде из бывших заключенных, призналась, что благодаря ее поездке на Украину ей удалось воплотить в жизнь мечту об увеличении количества подписчиков в соцсети Х, выяснило РИА Новости. Она активно выкладывает фото и видео своего нахождения на Украине. При этом везде она "воюет" при макияже - с нарощенными ресницами и иногда с ярко-красной помадой. Сейчас у нее 36,3 тысячи читателей. "Я приехала на Украину почти два месяца назад, имея менее 100 подписчиков и мечту что-то изменить. Спасибо вам за 10 тысяч и за то, что вы воплотили мои мечты в реальность. Я люблю вас всех", - написала она в посте 18 января 2023 года. Последняя запись на ее странице датирована 22 марта этого года. Хаггет выложила свои фото в форме и каске, а также видео, где она ест в компании военных. На всех кадрах у нее нарощенные ресницы. Наемница служит в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", состоящем, как утверждается, исключительно из бывших заключенных. Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

https://ria.ru/20241129/naemnik-1986351326.html

https://ria.ru/20250325/ukraina-2007202472.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, афганистан, мария захарова, сергей лавров, канада