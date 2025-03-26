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В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram - РИА Новости, 26.03.2025
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:54:00+03:00
2025-03-26T14:54:00+03:00
2025-03-26T14:54:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. При взломе аккаунта в Telegram первым делом надо завершить все активные сеансы, а затем попробовать восстановить доступ через SMS, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Если аккаунт всё же взломали: завершите все неизвестные сеансы, обратитесь в техническую поддержку, попробуйте восстановить доступ через SMS, при невозможности восстановления создайте новый аккаунт", - написала Волк в Telegram-канале. Для достижения своих целей злоумышленники используют фишинговые сообщения (к примеру, о получении бесплатной Premium-подписки или под предлогом просьбы о помощи в голосовании) и отправляют вредоносные файлы под видом фото или видео (как правило, с расширением .apk). Чтобы обезопасить себя, используйте двухфакторную аутентификацию, код-пароль для входа и не передавайте коды для входа в аккаунт из SMS третьим лицам, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20250115/telegram-1993757933.html
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технологии, ирина волк, telegram, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Ирина Волк, Telegram, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
В МВД рассказали, что делать при взломе аккаунта в Telegram
МВД: при взломе аккаунта в Telegram сначала надо завершить активные сеансы