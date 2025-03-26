https://ria.ru/20250326/mvd-2007451085.html
Мишустин рассказал о выполнении поручения Путина по зарплатам в МВД
Мишустин рассказал о выполнении поручения Путина по зарплатам в МВД - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о выполнении поручения Путина по зарплатам в МВД
Поручение президента России Владимира Путина о повышении зарплат сотрудников органов внутренних дел постепенно исполняется, сообщил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:25:00+03:00
2025-03-26T14:25:00+03:00
2025-03-26T14:25:00+03:00
россия
михаил мишустин
владимир путин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Поручение президента России Владимира Путина о повышении зарплат сотрудников органов внутренних дел постепенно исполняется, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Исполняется уже потихоньку (поручение президента РФ о повышении зарплат сотрудников органов внутренних дел - ред.)", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.
https://ria.ru/20250305/putin-2003197677.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, михаил мишустин, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Общество
Мишустин рассказал о выполнении поручения Путина по зарплатам в МВД
Мишустин: поручение Путина о повышении зарплат сотрудников МВД исполняется