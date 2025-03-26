https://ria.ru/20250326/moskva-2007355931.html
В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах
В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах - РИА Новости, 26.03.2025
В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах
Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов, технология позволяет получать детализированные изображения в режиме... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T09:49:00+03:00
2025-03-26T09:49:00+03:00
2025-03-26T09:49:00+03:00
общество
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анастасия ракова
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов, технология позволяет получать детализированные изображения в режиме реального времени, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Теперь врачи могут использовать внутрисосудистый ультразвук, который помогает точно оценивать состояние сосудов, контролировать ход операции и уменьшить риски осложнений. Эта технология уже внедрена во все рентген-операционные Москвы. Использование метода делает лечение безопаснее. Ультразвуковое исследование позволяет избежать дополнительных контрольных рентген-исследований, что снижает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал", - рассказала Ракова. Она пояснила, что новая методика позволяет строить детализированные изображения оперируемого сосуда с помощью микрокатетера диаметром до 2 миллиметров, который доставляется к месту патологии с помощью проводника. Данные выводятся на экран в режиме реального времени. Это помогает хирургам точно определять размер и положение бляшек, оценивать протяженность и характер поражений сосудистого русла, а также контролировать установку стентов. "Одной из самых распространенных патологий, угрожающих здоровью, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Для борьбы с ними мы продолжаем развивать в столице сеть сосудистых центров, оснащенных современными рентген-операционными", - подчеркнула заммэра.
https://ria.ru/20250317/moskva-2005521232.html
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общество, москва, анастасия ракова
Общество, Москва, Анастасия Ракова
В Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах
Ракова: в Москве врачи начали использовать ультразвук для операций на сосудах
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Московские врачи начали применять новую методику ультразвукового исследования сосудов, технология позволяет получать детализированные изображения в режиме реального времени, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Теперь врачи могут использовать внутрисосудистый ультразвук, который помогает точно оценивать состояние сосудов, контролировать ход операции и уменьшить риски осложнений. Эта технология уже внедрена во все рентген-операционные Москвы
. Использование метода делает лечение безопаснее. Ультразвуковое исследование позволяет избежать дополнительных контрольных рентген-исследований, что снижает лучевую нагрузку на пациентов и медицинский персонал", - рассказала Ракова
.
Она пояснила, что новая методика позволяет строить детализированные изображения оперируемого сосуда с помощью микрокатетера диаметром до 2 миллиметров, который доставляется к месту патологии с помощью проводника. Данные выводятся на экран в режиме реального времени. Это помогает хирургам точно определять размер и положение бляшек, оценивать протяженность и характер поражений сосудистого русла, а также контролировать установку стентов.
"Одной из самых распространенных патологий, угрожающих здоровью, остаются сердечно-сосудистые заболевания. Для борьбы с ними мы продолжаем развивать в столице сеть сосудистых центров, оснащенных современными рентген-операционными", - подчеркнула заммэра.