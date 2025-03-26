https://ria.ru/20250326/moskva-2007327091.html
В Басманном районе появится новый музейный комплекс
В Басманном районе появится новый музейный комплекс - РИА Новости, 26.03.2025
В Басманном районе появится новый музейный комплекс
В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:00:00+03:00
2025-03-26T12:00:00+03:00
2025-03-26T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
анна ахматова
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_0:15:3072:1743_1920x0_80_0_0_617ae25b77a8ee0990ccd7ecb5b016eb.jpg
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект будет расположен на Малой Почтовой улице, во владении 12, в строениях 1 и 10. В здании будет 15 этажей и еще три подземных уровня для парковки. Общая площадь комплекса превысит 26 тысяч "квадратов". Внутри будут выставочные пространства, концертный зал и офисы сотрудников."Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.На нижних этажах разместятся экспозиции музея, а на верхних – офисы, переговорные комнаты, архив, фондохранилище, фотолаборатория, ювелирные и гончарные мастерские, цех живописи, лаборатория мастерской графики. На последнем этаже будет обустроен ресторан.Овчинский уточнил, что фасад музейного блока будет двойным. Для внутренней стены используют материалы с разными текстурами. К примеру, панели под бетон, дерево и натуральный камень. А наружная стена будет отделана стеклянным слоем с графическими изображениями.
https://realty.ria.ru/20250325/husnullin-2007189422.html
https://sn.ria.ru/20250319/muzey-2005792702.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/02/1956906692_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_30e6063880f9128ff3b6d5e5434e3ea1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владислав овчинский, анна ахматова, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Анна Ахматова, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Басманном районе появится новый музейный комплекс
Новый музейный комплекс появится в центре Москвы
МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект будет расположен на Малой Почтовой улице, во владении 12, в строениях 1 и 10. В здании будет 15 этажей и еще три подземных уровня для парковки. Общая площадь комплекса превысит 26 тысяч "квадратов". Внутри будут выставочные пространства, концертный зал и офисы сотрудников.
"Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой
и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году", - приводит слова Овчинского
пресс-служба департамента градостроительной политики.
На нижних этажах разместятся экспозиции музея, а на верхних – офисы, переговорные комнаты, архив, фондохранилище, фотолаборатория, ювелирные и гончарные мастерские, цех живописи, лаборатория мастерской графики. На последнем этаже будет обустроен ресторан.
Овчинский уточнил, что фасад музейного блока будет двойным. Для внутренней стены используют материалы с разными текстурами. К примеру, панели под бетон, дерево и натуральный камень. А наружная стена будет отделана стеклянным слоем с графическими изображениями.