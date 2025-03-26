https://ria.ru/20250326/moskva-2007327091.html

В Басманном районе появится новый музейный комплекс

В Басманном районе появится новый музейный комплекс - РИА Новости, 26.03.2025

В Басманном районе появится новый музейный комплекс

В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:00:00+03:00

2025-03-26T12:00:00+03:00

2025-03-26T12:00:00+03:00

москва

владислав овчинский

анна ахматова

градостроительный комплекс москвы

департамент градостроительной политики г. москвы

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект будет расположен на Малой Почтовой улице, во владении 12, в строениях 1 и 10. В здании будет 15 этажей и еще три подземных уровня для парковки. Общая площадь комплекса превысит 26 тысяч "квадратов". Внутри будут выставочные пространства, концертный зал и офисы сотрудников."Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.На нижних этажах разместятся экспозиции музея, а на верхних – офисы, переговорные комнаты, архив, фондохранилище, фотолаборатория, ювелирные и гончарные мастерские, цех живописи, лаборатория мастерской графики. На последнем этаже будет обустроен ресторан.Овчинский уточнил, что фасад музейного блока будет двойным. Для внутренней стены используют материалы с разными текстурами. К примеру, панели под бетон, дерево и натуральный камень. А наружная стена будет отделана стеклянным слоем с графическими изображениями.

https://realty.ria.ru/20250325/husnullin-2007189422.html

https://sn.ria.ru/20250319/muzey-2005792702.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, владислав овчинский, анна ахматова, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы