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В Басманном районе появится новый музейный комплекс - РИА Новости, 26.03.2025
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12:00 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moskva-2007327091.html
В Басманном районе появится новый музейный комплекс
В Басманном районе появится новый музейный комплекс - РИА Новости, 26.03.2025
В Басманном районе появится новый музейный комплекс
В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:00:00+03:00
2025-03-26T12:00:00+03:00
москва
владислав овчинский
анна ахматова
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Объект будет расположен на Малой Почтовой улице, во владении 12, в строениях 1 и 10. В здании будет 15 этажей и еще три подземных уровня для парковки. Общая площадь комплекса превысит 26 тысяч "квадратов". Внутри будут выставочные пространства, концертный зал и офисы сотрудников."Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.На нижних этажах разместятся экспозиции музея, а на верхних – офисы, переговорные комнаты, архив, фондохранилище, фотолаборатория, ювелирные и гончарные мастерские, цех живописи, лаборатория мастерской графики. На последнем этаже будет обустроен ресторан.Овчинский уточнил, что фасад музейного блока будет двойным. Для внутренней стены используют материалы с разными текстурами. К примеру, панели под бетон, дерево и натуральный камень. А наружная стена будет отделана стеклянным слоем с графическими изображениями.
https://realty.ria.ru/20250325/husnullin-2007189422.html
https://sn.ria.ru/20250319/muzey-2005792702.html
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москва, владислав овчинский, анна ахматова, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы
Москва, Владислав Овчинский, Анна Ахматова, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы
В Басманном районе появится новый музейный комплекс

Новый музейный комплекс появится в центре Москвы

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. В Басманном районе Москвы инвестор построит музейный комплекс с концертным залом, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Объект будет расположен на Малой Почтовой улице, во владении 12, в строениях 1 и 10. В здании будет 15 этажей и еще три подземных уровня для парковки. Общая площадь комплекса превысит 26 тысяч "квадратов". Внутри будут выставочные пространства, концертный зал и офисы сотрудников.
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Хуснуллин рассказал о строительстве объектов культуры в 2025 году
25 марта, 14:18
"Концертный зал на 336 мест разместится на втором этаже. Там же будут гримерные, артистические, помещения для хранения музыкальных инструментов, выставочное пространство. В музейном комплексе предусмотрены выставочные залы западноевропейской живописи, струнно-смычковых инструментов, русского искусства после 60-х годов, мемориальной квартиры Анны Ахматовой и музей книги. Реализацию проекта планируют завершить в 2028 году", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
На нижних этажах разместятся экспозиции музея, а на верхних – офисы, переговорные комнаты, архив, фондохранилище, фотолаборатория, ювелирные и гончарные мастерские, цех живописи, лаборатория мастерской графики. На последнем этаже будет обустроен ресторан.
Овчинский уточнил, что фасад музейного блока будет двойным. Для внутренней стены используют материалы с разными текстурами. К примеру, панели под бетон, дерево и натуральный камень. А наружная стена будет отделана стеклянным слоем с графическими изображениями.
Видеомост Москва — Санкт-Петербург — Севастополь на тему: Музеи в публичном информационном пространстве: итоги 2024 года - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Культуру нашу не отменить. Как музеи привлекают аудиторию
19 марта, 09:00
 
МоскваВладислав ОвчинскийАнна АхматоваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
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