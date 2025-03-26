https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html

Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей

Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 26.03.2025

Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей

Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:31:00+03:00

2025-03-26T02:31:00+03:00

2025-03-26T02:31:00+03:00

происшествия

москва

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг". "Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

https://ria.ru/20250320/moshennik-2006186816.html

https://ria.ru/20250312/mvd-2004465912.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва