https://ria.ru/20250326/moshenniki-2007330670.html
Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей
Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей - РИА Новости, 26.03.2025
Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей
Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:31:00+03:00
2025-03-26T02:31:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг". "Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
https://ria.ru/20250320/moshennik-2006186816.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва
Мошенники обманули бизнесмена в Москве почти на 60 миллионов рублей
Телефонные мошенники похитили у московского бизнесмена 58,7 миллиона рублей
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Телефонные мошенники обманули московского бизнесмена и похитили у него более 58,7 миллиона рублей под предлогом аннулирования кредита, заявили РИА Новости в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, в понедельник в полицию обратился московский предприниматель, который сообщил, что в течение полутора месяцев ему звонили неизвестные, представлялись сотрудниками ЦБ и "Госуслуг".
"Мошенники убедили потерпевшего под предлогом закрытия кредита передать им 58,7 миллиона рублей. По итогу мужчина с 14 февраля по 20 марта отдал аферистам через курьера все имеющиеся деньги, даже не подозревая, что отдает их мошенникам", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.