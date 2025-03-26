https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007330462.html

Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта

Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта - РИА Новости, 26.03.2025

Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта

Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T02:20:00+03:00

2025-03-26T02:20:00+03:00

2025-03-26T02:20:00+03:00

общество

алла храпунова

технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Звонки от Энергосбыта – топ (среди мошеннических схем - ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом - пусть заглянет", - сказала она. По словам Храпуновой, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам. "Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html

https://ria.ru/20250325/borisov-2007139031.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, алла храпунова, технологии