Рейтинг@Mail.ru
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:20 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007330462.html
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта - РИА Новости, 26.03.2025
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта
Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:20:00+03:00
2025-03-26T02:20:00+03:00
общество
алла храпунова
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Звонки от Энергосбыта – топ (среди мошеннических схем - ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом - пусть заглянет", - сказала она. По словам Храпуновой, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам. "Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html
https://ria.ru/20250325/borisov-2007139031.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, алла храпунова, технологии
Общество, Алла Храпунова, Технологии
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта

Храпунова: мошенники могут представиться сотрудниками Энергосбыта

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТелефоны
Телефоны - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Телефоны. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Звонки от Энергосбыта – топ (среди мошеннических схем - ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом - пусть заглянет", - сказала она.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Шадаев рассказал о мошенничестве с использованием иностранных мессенджеров
Вчера, 13:22
По словам Храпуновой, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам.
"Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку", - добавила эксперт.
Актер Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Аферисты используют образ Юры Борисова для рекламы игр, обещающих заработок
Вчера, 11:19
 
ОбществоАлла ХрапуноваТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала