https://ria.ru/20250326/moshennichestvo-2007330462.html
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта - РИА Новости, 26.03.2025
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта
Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T02:20:00+03:00
2025-03-26T02:20:00+03:00
2025-03-26T02:20:00+03:00
общество
алла храпунова
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_39210ef9a72ea4dabc416bbf31d14bf7.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова. "Звонки от Энергосбыта – топ (среди мошеннических схем - ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом - пусть заглянет", - сказала она. По словам Храпуновой, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам. "Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку", - добавила эксперт.
https://ria.ru/20250325/shadaev-2007175321.html
https://ria.ru/20250325/borisov-2007139031.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056311_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8def6299c5e6a4a97a4f9d4bf115294e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, алла храпунова, технологии
Общество, Алла Храпунова, Технологии
Эксперт предупредила о мошеннической схеме со звонками якобы от Энергосбыта
Храпунова: мошенники могут представиться сотрудниками Энергосбыта
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Мошенники стали звонить жертвам, представляясь сотрудниками Энергосбыта, и предлагать им принять дома мастера, чтобы впоследствии завладеть их персональными данными, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика" Алла Храпунова.
"Звонки от Энергосбыта – топ (среди мошеннических схем - ред.) последних шести месяцев. Легенды могут варьироваться. Среди них и поверка счетчиков, и бесплатная установка очень умных счетчиков, и подключение льготных тарифов, и рассказы, что мастер рядом - пусть заглянет", - сказала она.
По словам Храпуновой
, вне зависимости от легенды, которой придерживаются мошенники, представляющиеся сотрудниками Энергосбыта, они потом попросят у жертвы назвать код из смс, который даст доступ к Госуслугам.
"Иногда предлагают установить на телефон приложение, это встречалось в легендах об установке умных счетчиков, которые как раз через это приложение сами будут передавать показания в энергосбытовую компанию. Просто не верим, не слушаем, сразу кладем трубку", - добавила эксперт.