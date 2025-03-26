https://ria.ru/20250326/more-2007348827.html

В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы

В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы - РИА Новости, 26.03.2025

В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы

Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T08:35:00+03:00

2025-03-26T08:35:00+03:00

2025-03-26T08:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

черное море

украина

владимир путин

олаф шольц

оон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. "Россия должна получить четкие и исчерпывающие гарантии безопасности, без попыток дать передышку режиму (Владимира) Зеленского и продолжения накачки его иностранным оружием", - сказал агентству Нестеренко. Кроме того, по словам депутата, западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, должны отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион. "Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 5 марта 2025 года провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого поддержал идею Франции и Великобритании прекратить ведение огня в воздухе и на море, а также о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

https://ria.ru/20250325/lavrov-2007190484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, черное море, украина, владимир путин, олаф шольц, оон, госдума рф, в мире