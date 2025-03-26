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В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы - РИА Новости, 26.03.2025
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08:35 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/more-2007348827.html
В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы
В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы - РИА Новости, 26.03.2025
В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы
Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T08:35:00+03:00
2025-03-26T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
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черное море
украина
владимир путин
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море. "Россия должна получить четкие и исчерпывающие гарантии безопасности, без попыток дать передышку режиму (Владимира) Зеленского и продолжения накачки его иностранным оружием", - сказал агентству Нестеренко. Кроме того, по словам депутата, западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, должны отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион. "Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат. Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства. Канцлер ФРГ Олаф Шольц 5 марта 2025 года провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого поддержал идею Франции и Великобритании прекратить ведение огня в воздухе и на море, а также о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
https://ria.ru/20250325/kreml-2007282585.html
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россия, черное море, украина, владимир путин, олаф шольц, оон, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Черное море, Украина, Владимир Путин, Олаф Шольц, ООН, Госдума РФ, В мире
В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы

Нестеренко: РФ должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНовороссийский морской торговый порт
Новороссийский морской торговый порт - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
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В Кремле раскрыли суть "Черноморской инициативы"
25 марта, 19:13
"Россия должна получить четкие и исчерпывающие гарантии безопасности, без попыток дать передышку режиму (Владимира) Зеленского и продолжения накачки его иностранным оружием", - сказал агентству Нестеренко.
Кроме того, по словам депутата, западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, должны отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион.
"Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат.
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Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 5 марта 2025 года провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого поддержал идею Франции и Великобритании прекратить ведение огня в воздухе и на море, а также о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерное мореУкраинаВладимир ПутинОлаф ШольцООНГосдума РФВ мире
 
 
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