В ГД назвали необходимое условие для реализации Черноморской инициативы
Нестеренко: РФ должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море
Новороссийский морской торговый порт. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар - РИА Новости. Россия должна получить исчерпывающие гарантии безопасности в Черном море, чтобы противник не использовал договоренности как передышку и прикрытие для накачки киевского режима иностранным оружием, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Во вторник в Белом доме сообщили, что по итогам встречи американской делегации с представителями России и Украины в Эр-Рияде достигнута договоренность обеспечить безопасное судоходство, исключить применение силы и предотвратить использование коммерческих судов в военных целях в Черном море.
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"Россия должна получить четкие и исчерпывающие гарантии безопасности, без попыток дать передышку режиму (Владимира) Зеленского и продолжения накачки его иностранным оружием", - сказал агентству Нестеренко.
Кроме того, по словам депутата, западные страны, прежде всего в лице Франции и Великобритании, должны отказаться от своих планов отправки военных кораблей в черноморский регион.
"Отдельные европейские лидеры продолжают выдавать желаемое за действительное. На прямую конфронтацию с нашими вооруженными силами они пойти побоятся. Инициативы по отправке военных кораблей, в случае их реализации, не добавят безопасности в Черном море", - подытожил депутат.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц 5 марта 2025 года провел телефонный разговор с Зеленским, в ходе которого поддержал идею Франции и Великобритании прекратить ведение огня в воздухе и на море, а также о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.