https://ria.ru/20250326/moratoriy-2007419484.html
Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий
Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий - РИА Новости, 26.03.2025
Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий
РФ и США удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:07:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. РФ и США удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистам Песков отметил, что контакты с американской стороной продолжаются весьма интенсивно. "Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он.
https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, сша, дмитрий песков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность
Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий
Песков: РФ и США быстро согласовали перечень объектов, подпадающих под мораторий