https://ria.ru/20250326/moratoriy-2007419484.html

Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий

Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий - РИА Новости, 26.03.2025

Песков рассказал о согласовании энергообъектов, подпадающих под мораторий

РФ и США удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. РФ и США удалось достаточно быстро согласовать перечень объектов, подпадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистам Песков отметил, что контакты с американской стороной продолжаются весьма интенсивно. "Именно благодаря этим контактам удалось достаточно быстро вчера согласовать перечень российских и украинских объектов, попадающих под действие временного моратория на удары по энергосистеме", - сказал он.

https://ria.ru/20250326/politika-2007328731.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, сша, дмитрий песков, безопасность