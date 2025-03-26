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В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду - РИА Новости, 26.03.2025
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15:16 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007465165.html
В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду
В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду - РИА Новости, 26.03.2025
В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду
Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" рассматривает задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул как явное злоупотребление режима президента Молдавии Майи Санду,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:16:00+03:00
2025-03-26T15:16:00+03:00
в мире
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
ирина влах
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" рассматривает задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул как явное злоупотребление режима президента Молдавии Майи Санду, сообщила лидер политформирования Ирина Влах. Накануне главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Республиканская партия "Сердце Молдовы" рассматривает задержание башкана (главы – ред.) Гагаузии Евгении Гуцул как явное злоупотребление правящего режима Майи Санду. Это еще один пример все более агрессивного поведения правящей партии, которая использует государственные структуры для расправы с политическими оппонентами – о чем партия "Сердце Молдовы" неоднократно заявляла", - написала Влах в своем блоге. Партия требует от властей Молдавии прекратить преследование оппозиции, поскольку эти действия наносят серьезный удар по демократии и все больше приближают республику к абсолютной диктатуре режима Майи Санду. "Также мы обращаемся к международным организациям и дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Молдова, с призывом обратить внимание на действия власти, направленные на подрыв демократии и преследование политических оппонентов, осудить их и принять соответствующие меры в рамках своих полномочий", - поясняется в сообщении. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/peskov-2007408483.html
https://ria.ru/20250326/gutsul-2007435719.html
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в мире, молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, ирина влах, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Ирина Влах, Задержание главы Гагаузии Гуцул
В Молдавии назвали задержание главы Гагаузии злоупотреблением режима Санду

Партия "Сердце Молдовы" назвала задержание Гуцул злоупотреблением режима Санду

© Фото : Sputnik Молдова 2.0/TelegramАкция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Sputnik Молдова 2.0/Telegram
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Оппозиционная партия "Сердце Молдовы" рассматривает задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул как явное злоупотребление режима президента Молдавии Майи Санду, сообщила лидер политформирования Ирина Влах.
Накануне главу Гагаузской автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул на заседании суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
В Кремле высказались о задержании Гуцул
Вчера, 12:45
"Республиканская партия "Сердце Молдовы" рассматривает задержание башкана (главы – ред.) Гагаузии Евгении Гуцул как явное злоупотребление правящего режима Майи Санду. Это еще один пример все более агрессивного поведения правящей партии, которая использует государственные структуры для расправы с политическими оппонентами – о чем партия "Сердце Молдовы" неоднократно заявляла", - написала Влах в своем блоге.
Партия требует от властей Молдавии прекратить преследование оппозиции, поскольку эти действия наносят серьезный удар по демократии и все больше приближают республику к абсолютной диктатуре режима Майи Санду.
"Также мы обращаемся к международным организациям и дипломатическому корпусу, аккредитованному в Республике Молдова, с призывом обратить внимание на действия власти, направленные на подрыв демократии и преследование политических оппонентов, осудить их и принять соответствующие меры в рамках своих полномочий", - поясняется в сообщении.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Парламент Гагаузии потребовал расследовать задержание Гуцул
Вчера, 13:46
Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат
Вчера, 15:12
 
В миреМолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИрина ВлахЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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