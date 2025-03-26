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Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 26.03.2025
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15:12 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007463988.html
Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат
Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат - РИА Новости, 26.03.2025
Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат
Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул вызывает недоумение, поскольку законных оснований для этого нет, заявил в среду депутат парламента Молдавии... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T15:12:00+03:00
2025-03-26T15:12:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
стамбул
евгения гуцул
майя санду
задержание главы гагаузии гуцул
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул вызывает недоумение, поскольку законных оснований для этого нет, заявил в среду депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов. Накануне главу Гагаузкой автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов. "Причин для задержания не просматривается никаких. Мы в недоумении. События, которые инкриминируют Евгении, это события 2023 года. Возможные основания для задержания, как попытка повлиять на свидетелей или уклониться от следствия, или еще какие-то стандартные мотивы, которые существуют в уголовно-процессуальном кодексе для задержания, необъяснимы. Ну, если было бы желание влиять на свидетелей, зная о том, что ты совершил какое-то преступление, так, наверное, тогда ты предпринимаешь действия за эти два года, чтобы стереть следы каких-то преступлений. Это же не событие, которое произошло в момент задержания в аэропорту", - сказал Уланов журналистам. По поводу возможной причины уклонения от следствия депутат отметил, что Гуцул никогда и не вызывали для дачи показаний. "Они возбудили уголовное дело какое-то время назад, о котором они сами знали, проводили какую-то оперативную работу. Если бы у них были бы вопросы, и она бы не явилась или уклонялась, тогда, да, можно было бы понимать, что она, допустим, не дает показания, злостно уклоняясь от выполнения своего гражданского долга или обязанности явиться", - пояснил он. По его словам, другие основания для задержания с предположением, что Гуцул могла бы покинуть страну, также беспочвенны. "Количество выездов Евгении Александровны из страны равно количеству въездов, и у нее расписаны встречи на 3-4 месяца вперед за границей. На большую часть этих мероприятий она и не выезжала, хотя имела для этого возможности и неделю назад, и месяц, и три дня назад. Просто потому, что есть дела здесь, есть суды, и она не использует любую возможность, чтобы уехать из страны. Сейчас была поездка на международную конференцию в Стамбул с приглашением, с официальной регистрацией, по всем правилам работы исполкома", - отметил Уланов. Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007409093.html
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в мире, молдавия, кишинев, стамбул, евгения гуцул, майя санду, задержание главы гагаузии гуцул
В мире, Молдавия, Кишинев, Стамбул, Евгения Гуцул, Майя Санду, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Для задержания Гуцул нет законных оснований, заявил молдавский депутат

Молдавский депутат Уланов: для задержания Гуцул нет законных оснований

© Фото : Виктор Петров/TelegramГлава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : Виктор Петров/Telegram
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Задержание главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул вызывает недоумение, поскольку законных оснований для этого нет, заявил в среду депутат парламента Молдавии от оппозиционного блока "Победа" Денис Уланов.
Накануне главу Гагаузкой автономии Евгению Гуцул доставили из аэропорта Кишинева в Национальный антикоррупционный центр Молдавии. В центре сообщили, что Гуцул задержали на 72 часа в рамках дела о нарушении порядка управления избирательными фондами, незаконном финансировании конкурентов на выборах и подделке документов.
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Шор жестко высказался о задержании Гуцул
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"Причин для задержания не просматривается никаких. Мы в недоумении. События, которые инкриминируют Евгении, это события 2023 года. Возможные основания для задержания, как попытка повлиять на свидетелей или уклониться от следствия, или еще какие-то стандартные мотивы, которые существуют в уголовно-процессуальном кодексе для задержания, необъяснимы. Ну, если было бы желание влиять на свидетелей, зная о том, что ты совершил какое-то преступление, так, наверное, тогда ты предпринимаешь действия за эти два года, чтобы стереть следы каких-то преступлений. Это же не событие, которое произошло в момент задержания в аэропорту", - сказал Уланов журналистам.
По поводу возможной причины уклонения от следствия депутат отметил, что Гуцул никогда и не вызывали для дачи показаний. "Они возбудили уголовное дело какое-то время назад, о котором они сами знали, проводили какую-то оперативную работу. Если бы у них были бы вопросы, и она бы не явилась или уклонялась, тогда, да, можно было бы понимать, что она, допустим, не дает показания, злостно уклоняясь от выполнения своего гражданского долга или обязанности явиться", - пояснил он.
По его словам, другие основания для задержания с предположением, что Гуцул могла бы покинуть страну, также беспочвенны. "Количество выездов Евгении Александровны из страны равно количеству въездов, и у нее расписаны встречи на 3-4 месяца вперед за границей. На большую часть этих мероприятий она и не выезжала, хотя имела для этого возможности и неделю назад, и месяц, и три дня назад. Просто потому, что есть дела здесь, есть суды, и она не использует любую возможность, чтобы уехать из страны. Сейчас была поездка на международную конференцию в Стамбул с приглашением, с официальной регистрацией, по всем правилам работы исполкома", - отметил Уланов.
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Во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Акция протеста против задержания Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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