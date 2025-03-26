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В Молдавии призвали мировое сообщество защитить главу Гагаузии - РИА Новости, 26.03.2025
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01:38 26.03.2025 (обновлено: 03:07 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/moldavija-2007327581.html
В Молдавии призвали мировое сообщество защитить главу Гагаузии
В Молдавии призвали мировое сообщество защитить главу Гагаузии - РИА Новости, 26.03.2025
В Молдавии призвали мировое сообщество защитить главу Гагаузии
Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество выступить... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T01:38:00+03:00
2025-03-26T03:07:00+03:00
в мире
молдавия
кишинев
стамбул
евгения гуцул
марина таубер
майя санду
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество выступить в защиту главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул. Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа. "Я выражаю полную поддержку своей коллеге Евгении Гуцул. Быть против власти в Молдове - это подвиг. Обращаюсь к мировому сообществу с призывом вмешаться в создавшуюся ситуацию и защитить честного политика и смелого лидера своей Родины! Задержание Гуцул - это не просто расправа с государственным деятелем, а плевок в сторону народа", - написала Таубер. Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году. В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого. Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250320/gutsul-2006089953.html
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в мире, молдавия, кишинев, стамбул, евгения гуцул, марина таубер, майя санду
В мире, Молдавия, Кишинев, Стамбул, Евгения Гуцул, Марина Таубер, Майя Санду
В Молдавии призвали мировое сообщество защитить главу Гагаузии

Депутат парламента Молдавии Таубер призвала мировое сообщество защитить Гуцул

© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard BizguМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Фото : arlamentul Republicii Moldova/Eduard Bizgu
Марина Таубер. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер в своем Telegram-канале призвала мировое сообщество выступить в защиту главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул.
Ранее ряд телеканалов в Молдавии сообщили, что во вторник вечером Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева, она планировала вылететь в Стамбул. Позже информацию о задержании политика подтвердил Национальный антикоррупционный центр республики, главу автономии задержали на 72 часа.
Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Гуцул раскрыла, почему власти Молдавии открыли против нее уголовное дело
20 марта, 01:23
"Я выражаю полную поддержку своей коллеге Евгении Гуцул. Быть против власти в Молдове - это подвиг. Обращаюсь к мировому сообществу с призывом вмешаться в создавшуюся ситуацию и защитить честного политика и смелого лидера своей Родины! Задержание Гуцул - это не просто расправа с государственным деятелем, а плевок в сторону народа", - написала Таубер.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Лидер партии Возрождение Наталья Параска - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Молдавская партия "Возрождение" осудила задержание Гуцул
00:19
 
В миреМолдавияКишиневСтамбулЕвгения ГуцулМарина ТауберМайя Санду
 
 
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