Молдавская партия "Возрождение" осудила задержание Гуцул
Лидер "Возрождения" Параска назвала задержание главы Гагаузии актом давления
Лидер партии "Возрождение" Наталья Параска . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 26 мар - РИА Новости. Лидер оппозиционной в Молдавии партии "Возрождение" Наталья Параска в своем Telegram-канале назвала задержание главы Гагаузии Евгении Гуцул актом политического давления, подрывающим доверие к властям автономии.
"Задержание Евгении Гуцул – это акт политического давления на законно избранную главу автономии. Такие действия подрывают доверие жителей Гагаузии к правоохранительным органам и делают невозможным доверительный диалог между центром и автономией. Мы требуем немедленного освобождения Гуцул и прекращения политических репрессий в отношении лидеров оппозиции", - написала Параска.
Ранее во вторник Национальный антикоррупционный центр провел обыски в рамках уголовного дела по факту нарушения порядка управления избирательными фондами, незаконного финансирования конкурентов на выборах, подделки документов и подделки деклараций, которое проводится в отношении бывшего казначея, назначенного на избирательную кампанию по выборам главы Гагаузской автономии Молдавии, организованную в 2023 году.
В НАЦ уточнили, что продолжаются мероприятия по возбуждению уголовного дела, а экс-казначей будет допрошен в качестве подозреваемого.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
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