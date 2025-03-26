Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье
МО: потери ВСУ в курском приграничье составили 230 боевиков
Военнослужащие ВС РФ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская армия с начала боевых действий в курском пограничье в августе 2024 года уничтожила 70190 боевиков ВСУ, за последние сутки более 230, сообщило в среду Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2223 боевые бронированные машины, 2548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 122 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.
"Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18