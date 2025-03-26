https://ria.ru/20250326/mo-2007465367.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в курском приграничье

Российская армия с начала боевых действий в курском пограничье в августе 2024 года уничтожила 70190 боевиков ВСУ, за последние сутки более 230, сообщило в среду РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T15:17:00+03:00

2025-03-26T15:17:00+03:00

2025-03-26T15:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

сша

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российская армия с начала боевых действий в курском пограничье в августе 2024 года уничтожила 70190 боевиков ВСУ, за последние сутки более 230, сообщило в среду Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены танк, бронетранспортер, боевая бронированная машина, шесть автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы, пункт управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 70190 военнослужащих, 402 танка, 327 боевых машин пехоты, 290 бронетранспортеров, 2223 боевые бронированные машины, 2548 автомобилей, 585 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 122 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину."Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается", - отметили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, сша, министерство обороны рф (минобороны рф)