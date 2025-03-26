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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра" - РИА Новости, 26.03.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне "Центра"

Группировка "Центр" улучшила тактическое положение противник потерял более 480 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:07:00+03:00

2025-03-26T14:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар – РИА Новости. Группировка "Центр" улучшила тактическое положение противник потерял более 480 военнослужащих и два танка, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям механизированной, егерской, двух штурмовых бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка, штурмового батальона, центра сил специальных операций "Восток" ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Миролюбовка, Котлино, Димитров, Зверево, Красноармейск, Успеновка, Удачное, Гродовка, Алексеевка, Надеждинка и Новоалександровка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины "Казак", пять автомобилей, два орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной разведки", - добавили в МО РФ.

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