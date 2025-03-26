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ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области - РИА Новости, 26.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:07 26.03.2025 (обновлено: 13:12 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mo-2007419379.html
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области
Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россети
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - говорится в сообщении.
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россия, вооруженные силы украины, россети
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Россети
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области

МО: атака БПЛА по объекту Россетей в Брянской области привела к отключению ЛЭП

© Flickr / C.P.StormЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© Flickr / C.P.Storm
Линия электропередач. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ.
"26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныРоссети
 
 
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