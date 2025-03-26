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ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области

ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области - РИА Новости, 26.03.2025

ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области

Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области,... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:07:00+03:00

2025-03-26T13:12:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - говорится в сообщении.

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россия, вооруженные силы украины, россети