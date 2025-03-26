https://ria.ru/20250326/mo-2007419379.html
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области - РИА Новости, 26.03.2025
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области
Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:07:00+03:00
2025-03-26T13:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132323/85/1323238517_0:53:1025:629_1920x0_80_0_0_7fdff1390fae7d4a330fc7748e090cbd.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Днем во вторник и в ночь на среду украинские войска снова попытались попытались атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Брянской области, сообщили в Минобороны РФ."26 марта около 4.45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/132323/85/1323238517_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9388b8cfb83991234c0d5ace80bfbdaf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, россети
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Россети
ВСУ атаковали высоковольтную линию электропередач в Брянской области
МО: атака БПЛА по объекту Россетей в Брянской области привела к отключению ЛЭП