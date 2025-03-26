https://ria.ru/20250326/mishustin-2007480189.html

Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот

Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот

Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:15:00+03:00

2025-03-26T16:15:00+03:00

2025-03-26T16:15:00+03:00

экономика

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию и понять, что можно сделать более эффективным", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20250211/sovfed-1998518532.html

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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф