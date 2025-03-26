https://ria.ru/20250326/mishustin-2007480189.html
Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот
Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот
Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:15:00+03:00
2025-03-26T16:15:00+03:00
2025-03-26T16:15:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007439198_0:2:2930:1650_1920x0_80_0_0_26c831960c6a9017c6b2e6e7b8791635.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Полную инвентаризацию налоговых льгот необходимо провести в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступал в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По предложениям налоговым: ту настройку, которую мы делали, она, в первую очередь, направлена на обеспечение справедливости... По эффективности налоговых льгот, по данным Счетной палаты РФ, необходимо будет провести инвентаризацию. Абсолютно согласен, нужно будет провести полную инвентаризацию и понять, что можно сделать более эффективным", - сказал глава правительства.
https://ria.ru/20250211/sovfed-1998518532.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007439198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08b7fa9eccb2cba40242eb9aa6db8247.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин предложил провести полную инвентаризацию налоговых льгот
Мишустин: в России необходимо провести полную инвентаризацию налоговых льгот