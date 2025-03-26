https://ria.ru/20250326/mishustin-2007479674.html
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:13:00+03:00
2025-03-26T16:13:00+03:00
2025-03-26T16:13:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Надо задействовать все инструменты для ограничения роста цен, но это не должно привести к дефициту товаров, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "По ограничению цен и наценок - еще раз скажу, что здесь инструменты надо все задействовать. Крайне аккуратно нам нужно заниматься регулированием цен, объемов производства - это может приводить к дефициту и к повышению цен. Все непросто здесь, мы очень аккуратно стараемся работать с этой темой. И мне кажется, здесь уже в ближайшее время увидим результаты", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/mishustin--2007421379.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин призвал задействовать все инструменты для ограничения роста цен
Мишустин: нужно задействовать все инструменты для ограничения роста цен