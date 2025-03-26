https://ria.ru/20250326/mishustin-2007476359.html

Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин

Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин

Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T16:01:00+03:00

2025-03-26T16:01:00+03:00

2025-03-26T16:04:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

в мире

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."По бедности - это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьезный результат... Абсолютно точно, продолжим работу. Мы должны это побороть. Этого не должно быть", - сказал глава правительства России.

https://realty.ria.ru/20250326/mishustin-2007476561.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, в мире