https://ria.ru/20250326/mishustin-2007476359.html
Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин
Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин
Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T16:01:00+03:00
2025-03-26T16:01:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Бедности в России быть не должно, власти страны должны побороть эту проблему, поэтому работа в этом направлении продолжится, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."По бедности - это важнейшее направление, которым мы занимались системно много лет. С 2020 года уровень бедности снизился с 12,5% до 7,2%. Это серьезный результат... Абсолютно точно, продолжим работу. Мы должны это побороть. Этого не должно быть", - сказал глава правительства России.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, в мире
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, В мире
Бедности в России быть не должно, заявил Мишустин
Мишустин: бедности в РФ не должно быть, власти работают в решении проблемы