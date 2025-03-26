https://ria.ru/20250326/mishustin-2007455519.html
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ
России важно уходить от иностранных поставщиков в сфере искусственного интеллекта, обеспечивать независимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:40:00+03:00
2025-03-26T14:40:00+03:00
2025-03-26T14:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России важно уходить от иностранных поставщиков в сфере искусственного интеллекта, обеспечивать независимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Необходимо, конечно, уходить от иностранных поставщиков для своей независимости, укреплять свою безопасность, и здесь очень важно преодоление целого ряда вызовов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
https://ria.ru/20250321/putiny-2006456775.html
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россия, госдума рф, михаил мишустин, технологии
Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ
Мишустин призывал обеспечить независимость от иностранных поставщиков в сфере ИИ