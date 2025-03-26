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Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
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14:40 26.03.2025 (обновлено: 14:41 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007455519.html
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ
России важно уходить от иностранных поставщиков в сфере искусственного интеллекта, обеспечивать независимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:40:00+03:00
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россия
госдума рф
михаил мишустин
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России важно уходить от иностранных поставщиков в сфере искусственного интеллекта, обеспечивать независимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Необходимо, конечно, уходить от иностранных поставщиков для своей независимости, укреплять свою безопасность, и здесь очень важно преодоление целого ряда вызовов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
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россия, госдума рф, михаил мишустин, технологии
Россия, Госдума РФ, Михаил Мишустин, Технологии
Мишустин призывал уходить от иностранных поставщиков в сфере ИИ

Мишустин призывал обеспечить независимость от иностранных поставщиков в сфере ИИ

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. России важно уходить от иностранных поставщиков в сфере искусственного интеллекта, обеспечивать независимость, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Необходимо, конечно, уходить от иностранных поставщиков для своей независимости, укреплять свою безопасность, и здесь очень важно преодоление целого ряда вызовов", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов.
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