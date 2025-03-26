Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ
Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с ИИ
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
"Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
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