https://ria.ru/20250326/mishustin-2007451743.html

Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ

Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:27:00+03:00

2025-03-26T14:27:00+03:00

2025-03-26T14:27:00+03:00

россия

михаил мишустин

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технологии

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. "Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии