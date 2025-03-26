Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:27 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007451743.html
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:27:00+03:00
2025-03-26T14:27:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
технологии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_0:83:3072:1811_1920x0_80_0_0_cadca30130b0af926050f576ae1d43d3.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта. "Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20240809/ekspert-1965082978.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007408596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cf4d7e49a7dbe01203597c0b9c6512b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Технологии
Мишустин поддержал ужесточение ответственности за мошенничество с ИИ

Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с ИИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поддержал предложение ужесточить ответственность за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова ("Справедливая Россия – За Правду") задала вопрос, стоит ли рассмотреть вопрос ужесточения уголовной ответственности за мошенничество с использованием искусственного интеллекта.
"Абсолютно поддерживаю. Знаю, такая же позиция у председателя Следственного комитета Александра Ивановича Бастрыкина. Мошенничество с использованием искусственного интеллекта, с дипфейками – это без сомнения отягчающее обстоятельство. И то, что делает мошенник, он входит в доверие, поэтому наш долг – людей защитить. Поэтому абсолютно поддержим все предложения в этой сфере", - сказал Мишустин.
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
Эксперт рассказала о новом способе мошенничества с помощью ИИ
9 августа 2024, 02:31
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала