https://ria.ru/20250326/mishustin-2007451218.html

Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин

Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин

Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:25:00+03:00

2025-03-26T14:25:00+03:00

2025-03-26T14:25:00+03:00

россия

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007439198_0:2:2930:1650_1920x0_80_0_0_26c831960c6a9017c6b2e6e7b8791635.jpg

МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы", - сказал Мишустин. Он добавил, что в апреле планируется провести правительственную комиссию по вопросам малого и среднего предпринимательства, в ходе которой будет детально обсуждаться подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. "Им будет оказываться там всесторонняя помощь, специальная программа... По линии фонда "Защитники Отечества", так и по тем налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве... Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - сказал премьер.

https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, михаил мишустин, госдума рф