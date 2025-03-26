Рейтинг@Mail.ru
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007451218.html
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин
Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:25:00+03:00
2025-03-26T14:25:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007439198_0:2:2930:1650_1920x0_80_0_0_26c831960c6a9017c6b2e6e7b8791635.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы", - сказал Мишустин. Он добавил, что в апреле планируется провести правительственную комиссию по вопросам малого и среднего предпринимательства, в ходе которой будет детально обсуждаться подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. "Им будет оказываться там всесторонняя помощь, специальная программа... По линии фонда "Защитники Отечества", так и по тем налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве... Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - сказал премьер.
https://ria.ru/20241017/putin-1978582469.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007439198_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_08b7fa9eccb2cba40242eb9aa6db8247.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин

Мишустин заявил о продолжении системной помощи бойцам СВО по всем направлениям

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в апреле планируется провести правительственную комиссию по вопросам малого и среднего предпринимательства, в ходе которой будет детально обсуждаться подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. "Им будет оказываться там всесторонняя помощь, специальная программа... По линии фонда "Защитники Отечества", так и по тем налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве... Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - сказал премьер.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
Россия будет помнить подвиги бойцов СВО, заявил Путин
17 октября 2024, 18:30
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала