https://ria.ru/20250326/mishustin-2007451218.html
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин
Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:25:00+03:00
2025-03-26T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы", - сказал Мишустин. Он добавил, что в апреле планируется провести правительственную комиссию по вопросам малого и среднего предпринимательства, в ходе которой будет детально обсуждаться подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. "Им будет оказываться там всесторонняя помощь, специальная программа... По линии фонда "Защитники Отечества", так и по тем налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве... Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - сказал премьер.
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россия, михаил мишустин, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Власти продолжат системно помогать бойцам СВО, заявил Мишустин
Мишустин заявил о продолжении системной помощи бойцам СВО по всем направлениям
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти РФ продолжат системно помогать бойцам СВО по всем направлениям, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
В среду Мишустин
выступает в Госдуме
с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Президентом была одобрена инициатива, совместная с и правительством, и госсоветом, о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты, направить эти средства на поддержку участников СВО. Изменения прорабатываются, я уже сказал, они будут внесены в ближайшее время. Планируется у нас закон федеральный. У нас также есть ряд регионов, которые несут огромную нагрузку, помогая нашим защитникам... Мы всецело поддерживаем эти инициативы, эти регионы", - сказал Мишустин.
Он добавил, что в апреле планируется провести правительственную комиссию по вопросам малого и среднего предпринимательства, в ходе которой будет детально обсуждаться подключение центров "Мой бизнес" большинства регионов к работе с участниками СВО. "Им будет оказываться там всесторонняя помощь, специальная программа... По линии фонда "Защитники Отечества", так и по тем налоговым мерам, по списаниям кредитов, по помощи в трудоустройстве... Будем продолжать системно помогать нашим ребятам во всех делах, направлениях и защищать их семьи", - сказал премьер.