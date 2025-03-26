https://ria.ru/20250326/mishustin-2007450288.html

Мишустин рассказал об инвестициях в новые технологии

Мишустин рассказал об инвестициях в новые технологии - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал об инвестициях в новые технологии

Необходимо создать все условия для поддержки частных инвестиций в новые технологии России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T14:21:00+03:00

2025-03-26T14:21:00+03:00

2025-03-26T14:35:00+03:00

россия

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Необходимо создать все условия для поддержки частных инвестиций в новые технологии России, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Нам необходимо создать все условия для поддержки частных инвестиций в новые технологи... Частные инвестиции - это в первую очередь даже не только деньги, это и квалифицированный заказчик, и внимательные профессиональные собственники, которые будут следить за тем, чтобы все вложенные инвестиции возвращались в соответствии с их планами развития", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев после ежегодного отчета о своей работе за предыдущий год перед депутатами Государственной думы.

https://ria.ru/20250326/kompanii-2007448786.html

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россия, михаил мишустин, экономика