https://ria.ru/20250326/mishustin-2007442260.html
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на Госуслугах
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на Госуслугах - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на Госуслугах
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал скорое появление сервиса на "Госуслугах", который позволит гражданам устанавливать самозапреты, в том числе для... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T14:01:00+03:00
2025-03-26T14:01:00+03:00
2025-03-26T14:11:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал скорое появление сервиса на "Госуслугах", который позволит гражданам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства."Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета. Это будет одно окно для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов. Наша правоохрана серьезно этим занимается, МВД здесь огромную работу провело. На портале государственных услуг скоро появится сервис, который позволит людям устанавливать такие самозапреты в очень удобном формате, объединит все системы самозапретов", - сказал Мишустин во время отчета.
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007440276.html
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михаил мишустин, россия, владимир путин, госдума рф, технологии, общество
Михаил Мишустин, Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Технологии, Общество
Мишустин анонсировал сервис самозапретов на Госуслугах
Мишустин: на Госуслугах появится сервис самозапретов
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал скорое появление сервиса на "Госуслугах", который позволит гражданам устанавливать самозапреты, в том числе для борьбы с мошенничеством.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
"Мы создаем специальную платформу, позволит она оперативно выявлять и блокировать подозрительные номера сайты, приложения, счета. Это будет одно окно для взаимодействия госорганов, банков и правоохранительных органов. Наша правоохрана серьезно этим занимается, МВД здесь огромную работу провело. На портале государственных услуг скоро появится сервис, который позволит людям устанавливать такие самозапреты в очень удобном формате, объединит все системы самозапретов", - сказал Мишустин во время отчета.