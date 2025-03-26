https://ria.ru/20250326/mishustin-2007441809.html

Мишустин пообещал проработать вопрос о надбавках за ученые степени

Мишустин пообещал проработать вопрос о надбавках за ученые степени - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин пообещал проработать вопрос о надбавках за ученые степени

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать вопрос увеличения надбавок за степень кандидата и доктора наук. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:58:00+03:00

2025-03-26T13:58:00+03:00

2025-03-26T13:59:00+03:00

россия

михаил мишустин

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общество

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал проработать вопрос увеличения надбавок за степень кандидата и доктора наук. Во время выступления к премьер-министру обратились с предложением внести надбавки за степень кандидата и доктора наук, что усилит кадровый потенциал академии наук. "Проработаем", - ответил Мишустин на предложение. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007441219.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, общество, экономика