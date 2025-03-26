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Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан - РИА Новости, 26.03.2025
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13:52 26.03.2025 (обновлено: 13:58 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007440276.html
Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан
Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан
Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:52:00+03:00
2025-03-26T13:58:00+03:00
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.Глава кабмина уточнил, что с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий."С 2026 года, кстати, выплата будет для родителей, семейная выплата, где двое и более детей, и, если доход менее 1,5% регионального прожиточного минимума. Такая система поддержки, она будет постоянно донастраиваться по возможностям государства. Наша цель – это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей - снижение бедности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.
https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html
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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, россия, общество
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия, Общество
Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан

Мишустин: система поддержки граждан будет постоянно донастраиваться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Мишустин назвал приоритет в работе правительства
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Глава кабмина уточнил, что с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий.
"С 2026 года, кстати, выплата будет для родителей, семейная выплата, где двое и более детей, и, если доход менее 1,5% регионального прожиточного минимума. Такая система поддержки, она будет постоянно донастраиваться по возможностям государства. Наша цель – это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей - снижение бедности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.
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Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства
Вчера, 12:33
 
Михаил МишустинГосдума РФВладимир ПутинРоссияОбщество
 
 
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