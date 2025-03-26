https://ria.ru/20250326/mishustin-2007440276.html

Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан

Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о работе над системой поддержки граждан

Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:52:00+03:00

2025-03-26T13:52:00+03:00

2025-03-26T13:58:00+03:00

михаил мишустин

госдума рф

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Система поддержки граждан России будет постоянно донастраиваться по возможностям государства, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Это первый отчет для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.Глава кабмина уточнил, что с 2026 года в РФ перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий."С 2026 года, кстати, выплата будет для родителей, семейная выплата, где двое и более детей, и, если доход менее 1,5% регионального прожиточного минимума. Такая система поддержки, она будет постоянно донастраиваться по возможностям государства. Наша цель – это качественный экономический рост, в основе которого лежит благосостояние людей - снижение бедности", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы парламентариев.

https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401628.html

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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, россия, общество