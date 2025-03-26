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Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025
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13:50 26.03.2025 (обновлено: 17:42 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007437546.html
Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства
Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в экономике,... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:50:00+03:00
2025-03-26T17:42:00+03:00
общество
россия
москва
германия
михаил мишустин
евразийский экономический союз
снг
шос
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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и участников СВО, а также анонсировал новый порядок индексации пенсий.Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.Об успехах в экономике"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".Сотрудничество в условиях санкций&quot;Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5 процента по итогам 2024 года. Его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет&quot;.Возвращение западных компаний"Требования должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию".Поддержка семей с детьми"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".Помощь участникам СВО"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".Поддержка старшего поколения"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".Вопросы миграции"Стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент".Развитие IT-сектора и промышленности&quot;К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей&quot;."Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".Модернизация здравоохранения"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить"."Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".Поддержка регионов&quot;У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем&quot;.Меры в образовании&quot;Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся&quot;.Строительство и развитие инфраструктуры&quot;Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет их благоустройство. Обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере — в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк — это то, что наши люди хотят видеть вокруг себя&quot;.Сельское хозяйство&quot;Базовые показатели доктрины продовольственной безопасности выполняются, по остальным видим последовательный прирост. И каждый год аграрии ставят новый рекорд по урожаям&quot;.Малый и средний бизнес"Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много".
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Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме
Выступление Мишустина с ежегодным отчетом Правительства РФ в Госдуме
2025-03-26T13:50
true
PT247M17S
Мишустин: наращивать темпы роста экономики нужно в рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности
Мишустин заявил, что наращивать темпы роста экономики нужно в тех рамках, в которых это не противоречит макроэкономической стабильности России. Подробнее на видео – об этой теме и о том, какие меры принимаются в стране для борьбы с инфляцией.
2025-03-26T13:50
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PT1M51S
Мишустин о регулировании цен на продукты в России
Взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в России нужно усиливать, в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил Мишустин.
2025-03-26T13:50
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PT1M49S
Мишустин о мерах поддержки, которые приняли власти России в Год семьи
Мишустин о мерах поддержки, которые приняли власти России в Год семьи
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общество, россия, москва, германия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, снг, шос, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
Общество, Россия, Москва, Германия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, СНГ, ШОС, Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21

Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства

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МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин выступил перед депутатами Госдумы с ежегодным отчетом о работе правительства. Он дал комплексную оценку ситуации в экономике, рассказал о мерах поддержки семей с детьми и участников СВО, а также анонсировал новый порядок индексации пенсий.
Ключевые заявления премьера — в материале РИА Новости.

Об успехах в экономике

  • Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые:
«
"За два года рост отечественной экономики превысил европейский почти в шесть раз. А в ряде этих государств уже наблюдается рецессия. Например, экономика Германии все это время сокращается".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Рост ВВП в 2024 году составил 4,1 процента.
  • Он впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое с 2020-го.
  • Рост реальных доходов населения составил почти 8,5 процента и отразился на потребительском спросе.
  • Безработица снизилась до исторического минимума.
  • Экономика становится все более технологичной и диверсифицированной.
  • Национальные проекты выполнены в запланированный срок реализации.
  • Правительство утвердило 19 новых национальных проектов, 20-й нацпроект готовится к запуску.
  • Власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продукты, а при необходимости — принимать самые жесткие меры.

Сотрудничество в условиях санкций

  • На фоне западных ограничений Россия укрепила взаимодействие в Союзном государстве, ЕАЭС и СНГ, а также по линии ШОС и БРИКС.
  • Москва значительно переориентировала торговлю на рынки Глобального Юга — к новым центрам роста мировой экономики.
  • В Евразии все чаще используют при расчетах нацвалюты, создаются условия для формирования новых технологических альянсов.
  • Это стало одним из факторов роста реального сектора и сферы услуг в России.
  • Правительство обновило правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами.
  • Эффект от этих решений оценивают в 550 миллиардов рублей:
«

"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5 процента по итогам 2024 года. Его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Возвращение западных компаний

  • Москва при возвращении зарубежных брендов будет руководствоваться своими национальными интересами.
  • Абсолютный приоритет — для российских производителей, особенно в технологических отраслях и для сельхозпроизводителей.
  • Власти прежде всего будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали работать через дочерние предприятия.
  • Все решения будут принимать индивидуально на специальной комиссии.
«
"Требования должны быть обязательны по локализации и по инвестициям в Россию".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Поддержка семей с детьми

  • Семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы маткапитала.
  • Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу.
  • Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки":
«
"Расширяем социальные гарантии для родителей. На предыдущем отчете я подробно говорил, что максимальный размер выплаты по беременности и родам достиг 565 тысяч рублей, а сейчас он, соответственно, приближается к 800 тысячам".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Более семи миллионов учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание.
  • Семейную ипотеку расширят с апреля на вторичное жилье в некоторых городах.

Помощь участникам СВО

  • Для них обеспечено приоритетное право на медпомощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.
  • Детям участников СВО дают бесплатные путевки на отдых и оздоровление, для ребят постарше есть преимущество при поступлении в учебные организации.
  • Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений.
  • Ежемесячную выплату ветеранам боевых действий назначают автоматически без дополнительных заявлений — сразу после выдачи удостоверения.
  • Установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.
  • Правительство рассчитывает на ускорение принятия закона о распространении статуса ветерана боевых действий на бойцов, выполняющих задачи в Курской области:
«
"Недавно президент выступил с целым рядом новых инициатив по помощи нашим ребятам. Отработаем их в самые короткие сроки, чтобы как можно быстрее воплотить в жизнь".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Поддержка старшего поколения

  • С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3 процента, их дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5 процента.
  • По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат.
  • С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий:
«
"С 1 февраля, соответственно, по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров.
  • С апреля социальные пенсии увеличат на 14,75 процента.
  • Во всех регионах внедряют систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек.
  • Ветераны получат выплаты к 80-летию Победы в апреле-мае в беззаявительном порядке.

Вопросы миграции

  • Цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который в будущем заменит бумажный патент, будут формировать с 30 июня.
  • Миграционная политика — крайне чувствительный и многогранный вопрос.
  • Большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности и безопасности.
«
"Стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Развитие IT-сектора и промышленности

  • IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.
  • В ней задействован практически миллион человек, создается все больше востребованных программных продуктов.
  • С 2020 года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз.
  • Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире.
  • Развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, предоставлять сервисы в электронном виде:
«

"К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Рост промышленного производства составил 4,6 процента, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5 процента.
  • Значительный вклад внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20 процентов.
  • Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18 процентов.
  • Активно развиваются беспилотные авиационные системы, за прошлый год объем их выпуска вырос почти в три раза.
  • В Челябинске запущено первое в стране крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.
  • Проделана большая работа в самолетостроении, недавно состоялся первый полет самолета Superjet с российским двигателем.
  • Аналогичная работа ведется по самолету МС-21:
«
"Мы рассчитываем, что самолетостроители выполнят взятые на себя обязательства. Ускорят темпы, но не в ущерб безопасности. Это ключевая задача".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Модернизация здравоохранения

  • В России идет системная работа по повышению доступности медпомощи, чтобы обеспечить профилактику и своевременное лечение заболеваний.
  • В стране построили или отремонтировали свыше десяти тысяч организаций первичного звена здравоохранения.
  • В них поставили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60 процентов из которого отечественное.
  • Объем производства лекарств вырос на 21,5%, доля отечественных препаратов составляет более 64%.
  • Развивается система сбережения материнства и детства, почти все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий:
«
"Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами — тысячи малышей, которым высококлассные врачи в нужный момент оказали помощь и подарили возможность жить".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • В эксплуатацию ввели 21 детскую больницу и оснастили почти все существующие поликлиники — более 2,5 тысячи.
  • В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
  • Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации:
«
"Возможности пройти высокотехнологичное лечение расширяются для всех граждан России. Это сложнейшие операции. И в прошлом году они бесплатно были проведены более 1,5 миллиона раз. За каждой такой историей стоит человеческая жизнь, шанс побороть страшный недуг".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Поддержка регионов

  • Правительство направило на поддержку регионов свыше 3,5 триллиона рублей в 2024 году.
  • Реализация инвестпроектов и создание современных предприятий способствовали росту доходов региональных бюджетов.
  • За пять лет они практически удвоились, а по итогам прошлого года превысили 20 триллионов рублей.
  • Чтобы снизить нагрузку на регионы, создан механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, это более триллиона рублей.
  • Несмотря на непростую ситуацию, на территории новых регионов продолжает действовать свободная экономическая зона.
  • Ее участниками по итогам года стали свыше 200 компаний с объемом инвестиций около 80 миллиардов рублей:
«

"У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Режим свободной экономической зоны действует и в отдельных частях Курской, Белгородской и Брянской областей.
  • Для сохранения компаний и трудовых коллективов этих регионов предусмотрены гранты, субсидии, льготный лизинг на оборудование.
  • Предпринимателям в Курской и Белгородской областях дополнительно дали годовую отсрочку по налогам и страховым взносам.

Меры в образовании

  • В стране создали более 1,7 тысячи детских садов, построили более 1,6 тысячи школ, а 4,9 тысячи — модернизировали.
  • Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке по числу медалей на международных олимпиадах школьников:
«

"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Правительство снижает бюрократическую нагрузку на педагогов.
  • С 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий количество документов отчетности, которые нужно заполнять учителям.
  • Система обучения должна отвечать запросам рынка труда.
  • Усилена подготовка учителей математики и естественно-научных дисциплин, чтобы повысить качество обучения по этим предметам.
  • С прошлого года реализуется новая модель высшего образования.

Строительство и развитие инфраструктуры

  • В России построили около 580 миллионов квадратных метров жилья, десятки миллионов семей значительно улучшили жилищные условия.
  • В стране приводят в надлежащее состояние жилой фонд и расселяют аварийный, более 800 тысяч человек переехали в новое и комфортное жилье.
  • Около миллиона частных домов подключили к газоснабжению по программе социальной газификации.
  • В 2024 году построили и отремонтировали около 25 тысяч километров дорог.
  • Открыты современные аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.
  • Началась реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
  • За шесть лет привели в порядок более 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.
  • Модернизация сферы ЖКХ требует серьезного внимания и ресурсов:
«

"Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет их благоустройство. Обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере — в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк — это то, что наши люди хотят видеть вокруг себя".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Сельское хозяйство

  • Более половины техники и оборудования для АПК производится в России.
  • Аграрии получили более 30 тысяч тракторов, комбайнов и других машин.
  • На поддержку сельского хозяйства в этом году предусмотрено 538 миллиардов рублей:
«

"Базовые показатели доктрины продовольственной безопасности выполняются, по остальным видим последовательный прирост. И каждый год аграрии ставят новый рекорд по урожаям".

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр

Малый и средний бизнес

  • Почти 29,5 миллиона человек заняты в малом и среднем бизнесе:
«
"Огромное количество наших предпринимателей работали очень активно над выполнением национальной цели развития, над технологическим и промышленным суверенитетом. Их очень много".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Михаил Мишустин
Премьер-министр
  • Помощь получили почти полмиллиона предпринимателей на 7,6 триллиона рублей.
  • Работают меры по стимулированию кредитования: зонтичные поручительства, региональные гарантии, лизинг, гранты, промышленные технопарки.
  • Правительство снизило административную нагрузку для предпринимателей любого уровня.
  • Количество проверок сократилось почти в четыре раза по сравнению с доковидным 2019 годом.
  • Сократились издержки бизнеса, предприятия могут экономить за счет федерального налогового вычета.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Ежегодные отчеты правительства перед Госдумой
Вчера, 12:21
 
ОбществоРоссияМоскваГерманияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзСНГШОСSukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21
 
 
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