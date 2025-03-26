Рекордные цифры. Мишустин отчитался о работе правительства
Об успехах в экономике
- Российская экономика второй год подряд движется темпами, превышающими среднемировые:
- Рост ВВП в 2024 году составил 4,1 процента.
- Он впервые преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении, увеличившись вдвое с 2020-го.
- Рост реальных доходов населения составил почти 8,5 процента и отразился на потребительском спросе.
- Безработица снизилась до исторического минимума.
- Экономика становится все более технологичной и диверсифицированной.
- Национальные проекты выполнены в запланированный срок реализации.
- Правительство утвердило 19 новых национальных проектов, 20-й нацпроект готовится к запуску.
- Власти должны активизировать взаимодействие с рынком по вопросам цен на продукты, а при необходимости — принимать самые жесткие меры.
Сотрудничество в условиях санкций
- На фоне западных ограничений Россия укрепила взаимодействие в Союзном государстве, ЕАЭС и СНГ, а также по линии ШОС и БРИКС.
- Москва значительно переориентировала торговлю на рынки Глобального Юга — к новым центрам роста мировой экономики.
- В Евразии все чаще используют при расчетах нацвалюты, создаются условия для формирования новых технологических альянсов.
- Это стало одним из факторов роста реального сектора и сферы услуг в России.
- Правительство обновило правовую базу, регулирующую операции с дружественными странами.
- Эффект от этих решений оценивают в 550 миллиардов рублей:
"Российский экспорт в дружественные страны вырос почти на 8,5 процента по итогам 2024 года. Его доля в общем объеме поставок за рубеж увеличилась более чем вдвое за последние шесть лет".
Возвращение западных компаний
- Москва при возвращении зарубежных брендов будет руководствоваться своими национальными интересами.
- Абсолютный приоритет — для российских производителей, особенно в технологических отраслях и для сельхозпроизводителей.
- Власти прежде всего будут рассматривать компании, которые не заявляли об уходе из России и продолжали работать через дочерние предприятия.
- Все решения будут принимать индивидуально на специальной комиссии.
Поддержка семей с детьми
- Семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы маткапитала.
- Родители теперь получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет даже при досрочном выходе на работу.
- Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки":
- Более семи миллионов учеников начальных классов получают бесплатное горячее питание.
- Семейную ипотеку расширят с апреля на вторичное жилье в некоторых городах.
Помощь участникам СВО
- Для них обеспечено приоритетное право на медпомощь и получение образования, переобучение и повышение квалификации.
- Детям участников СВО дают бесплатные путевки на отдых и оздоровление, для ребят постарше есть преимущество при поступлении в учебные организации.
- Почти 140 российских вузов установили квоту для участников СВО выше плановых значений.
- Ежемесячную выплату ветеранам боевых действий назначают автоматически без дополнительных заявлений — сразу после выдачи удостоверения.
- Установлены льготы, освобождающие защитников и их семьи от уплаты налога на имущество и некоторых пошлин.
- Правительство рассчитывает на ускорение принятия закона о распространении статуса ветерана боевых действий на бойцов, выполняющих задачи в Курской области:
Поддержка старшего поколения
- С 1 января страховые пенсии увеличили на 7,3 процента, их дополнительно проиндексировали исходя из инфляции в 9,5 процента.
- По этому показателю подняли военные пенсии, также — свыше сорока различных федеральных социальных пособий и выплат.
- С 2026 года в России перейдут на двухэтапную индексацию страховых пенсий:
- Возобновлена индексация страховых пенсий для более чем 7,5 миллиона работающих пенсионеров.
- С апреля социальные пенсии увеличат на 14,75 процента.
- Во всех регионах внедряют систему долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, в прошлом году такая программа охватила свыше 173 тысяч человек.
- Ветераны получат выплаты к 80-летию Победы в апреле-мае в беззаявительном порядке.
Вопросы миграции
- Цифровой профиль мигранта с уникальным идентификатором, который в будущем заменит бумажный патент, будут формировать с 30 июня.
- Миграционная политика — крайне чувствительный и многогранный вопрос.
- Большая доля нелегальной миграции — это угроза общественной стабильности и безопасности.
Развитие IT-сектора и промышленности
- IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике, ее вклад в ВВП вырос почти вдвое.
- В ней задействован практически миллион человек, создается все больше востребованных программных продуктов.
- С 2020 года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз.
- Россия намерена быть среди лидеров по развитию ИИ в мире.
- Развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, предоставлять сервисы в электронном виде:
"К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги — 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал госуслуг, которым ежедневно пользуются миллионы людей".
- Рост промышленного производства составил 4,6 процента, во многом благодаря обрабатывающему сектору, где выпуск увеличился на 8,5 процента.
- Значительный вклад внесло машиностроение, нарастившее объемы высокотехнологичной продукции почти на 20 процентов.
- Темпы увеличения производства лекарств и медицинских материалов достигли 18 процентов.
- Активно развиваются беспилотные авиационные системы, за прошлый год объем их выпуска вырос почти в три раза.
- В Челябинске запущено первое в стране крупное предприятие по выпуску универсальных промышленных роботов-манипуляторов.
- Проделана большая работа в самолетостроении, недавно состоялся первый полет самолета Superjet с российским двигателем.
- Аналогичная работа ведется по самолету МС-21:
Модернизация здравоохранения
- В России идет системная работа по повышению доступности медпомощи, чтобы обеспечить профилактику и своевременное лечение заболеваний.
- В стране построили или отремонтировали свыше десяти тысяч организаций первичного звена здравоохранения.
- В них поставили более 230 тысяч единиц медоборудования, 60 процентов из которого отечественное.
- Объем производства лекарств вырос на 21,5%, доля отечественных препаратов составляет более 64%.
- Развивается система сбережения материнства и детства, почти все новорожденные проходят расширенный неонатальный скрининг на 40 патологий:
- В эксплуатацию ввели 21 детскую больницу и оснастили почти все существующие поликлиники — более 2,5 тысячи.
- В 2024 году профилактические осмотры прошли 109 миллионов человек.
- Переоснащено около 320 организаций для прохождения медицинской реабилитации:
Поддержка регионов
- Правительство направило на поддержку регионов свыше 3,5 триллиона рублей в 2024 году.
- Реализация инвестпроектов и создание современных предприятий способствовали росту доходов региональных бюджетов.
- За пять лет они практически удвоились, а по итогам прошлого года превысили 20 триллионов рублей.
- Чтобы снизить нагрузку на регионы, создан механизм списания двух третей задолженности по бюджетным кредитам, это более триллиона рублей.
- Несмотря на непростую ситуацию, на территории новых регионов продолжает действовать свободная экономическая зона.
- Ее участниками по итогам года стали свыше 200 компаний с объемом инвестиций около 80 миллиардов рублей:
"У нас задача стоит от президента, что в 2030 году все новые регионы должны выйти на общероссийский уровень по параметрам качества жизни. Мы эту задачу на потом не откладываем".
- Режим свободной экономической зоны действует и в отдельных частях Курской, Белгородской и Брянской областей.
- Для сохранения компаний и трудовых коллективов этих регионов предусмотрены гранты, субсидии, льготный лизинг на оборудование.
- Предпринимателям в Курской и Белгородской областях дополнительно дали годовую отсрочку по налогам и страховым взносам.
Меры в образовании
- В стране создали более 1,7 тысячи детских садов, построили более 1,6 тысячи школ, а 4,9 тысячи — модернизировали.
- Россия находится в десятке ведущих стран по качеству образования и в пятерке по числу медалей на международных олимпиадах школьников:
"Наши школьники с 2021 года на восьми международных олимпиадах занимают только призовые места. В прошлом году ребята завоевали 42 медали, из которых 31 золотая. Без сомнения, благодаря их труду, а также труду их наставников, педагогов наша страна в пятерке сильнейших по количеству и достоинству медалей. И мы очень ими гордимся".
- Правительство снижает бюрократическую нагрузку на педагогов.
- С 1 марта вступил в силу закон, ограничивающий количество документов отчетности, которые нужно заполнять учителям.
- Система обучения должна отвечать запросам рынка труда.
- Усилена подготовка учителей математики и естественно-научных дисциплин, чтобы повысить качество обучения по этим предметам.
- С прошлого года реализуется новая модель высшего образования.
Строительство и развитие инфраструктуры
- В России построили около 580 миллионов квадратных метров жилья, десятки миллионов семей значительно улучшили жилищные условия.
- В стране приводят в надлежащее состояние жилой фонд и расселяют аварийный, более 800 тысяч человек переехали в новое и комфортное жилье.
- Около миллиона частных домов подключили к газоснабжению по программе социальной газификации.
- В 2024 году построили и отремонтировали около 25 тысяч километров дорог.
- Открыты современные аэровокзалы в Улан-Удэ, Ставрополе, Новокузнецке, Чебоксарах, Казани и Магадане.
- Началась реализация проекта по строительству высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург.
- За шесть лет привели в порядок более 70 тысяч общественных пространств и территорий вокруг домов.
- Модернизация сферы ЖКХ требует серьезного внимания и ресурсов:
"Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет их благоустройство. Обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере — в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк — это то, что наши люди хотят видеть вокруг себя".
Сельское хозяйство
- Более половины техники и оборудования для АПК производится в России.
- Аграрии получили более 30 тысяч тракторов, комбайнов и других машин.
- На поддержку сельского хозяйства в этом году предусмотрено 538 миллиардов рублей:
"Базовые показатели доктрины продовольственной безопасности выполняются, по остальным видим последовательный прирост. И каждый год аграрии ставят новый рекорд по урожаям".
Малый и средний бизнес
- Почти 29,5 миллиона человек заняты в малом и среднем бизнесе:
- Помощь получили почти полмиллиона предпринимателей на 7,6 триллиона рублей.
- Работают меры по стимулированию кредитования: зонтичные поручительства, региональные гарантии, лизинг, гранты, промышленные технопарки.
- Правительство снизило административную нагрузку для предпринимателей любого уровня.
- Количество проверок сократилось почти в четыре раза по сравнению с доковидным 2019 годом.
- Сократились издержки бизнеса, предприятия могут экономить за счет федерального налогового вычета.