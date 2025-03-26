https://ria.ru/20250326/mishustin-2007433992.html

Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции

Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о проблеме в сфере миграции

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал миграционную сферу чувствительной, подчеркнув, что большая доля нелегальной миграции станет угрозой общественной... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:41:00+03:00

2025-03-26T13:41:00+03:00

2025-03-26T13:48:00+03:00

михаил мишустин

госдума рф

общество

россия

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал миграционную сферу чувствительной, подчеркнув, что большая доля нелегальной миграции станет угрозой общественной стабильности и безопасности.В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Миграционная политика – крайне чувствительный вопрос, он многогранный. Большая доля нелегальной миграции – это вообще угроза общественной стабильности и безопасности. Но стратегически именно правоохранительные задачи нужно решить в первую очередь, а потом отвечать на вызов недостаточного количества и качества трудовых ресурсов. Это важный элемент", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007427997.html

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михаил мишустин, госдума рф, общество, россия