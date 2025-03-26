https://ria.ru/20250326/mishustin-2007427997.html

Мишустин рассказал о главном принципе в сфере работы с семьями

Мишустин рассказал о главном принципе в сфере работы с семьями - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о главном принципе в сфере работы с семьями

Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T13:27:00+03:00

2025-03-26T13:27:00+03:00

2025-03-26T13:39:00+03:00

михаил мишустин

госдума рф

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти выстраивают работу в сфере семьи по принципу "чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки", заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступил в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, что мы вместе с вами сделали, где двое и более детей, если доход ниже полутора прожиточного минимума, ставку НДФЛ до 6% посчитали. Вот он инструментарий, набор, именно так: чем больше детей, тем выше уровень государственной поддержки", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007428428.html

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михаил мишустин, госдума рф, россия, общество