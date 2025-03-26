https://ria.ru/20250326/mishustin-2007427174.html
Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК
Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК
Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России превысил 4,5 триллиона рублей, в их рамках было создано... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T13:25:00+03:00
2025-03-26T13:25:00+03:00
2025-03-26T13:28:00+03:00
михаил мишустин
госдума рф
россия
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007423657_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bffaca6b1ba60a7d2b626f028ee42114.jpg
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России превысил 4,5 триллиона рублей, в их рамках было создано около 30 тысяч рабочих мест в экономике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Действуют соглашения о защите и поощрении капиталовложений. До конца прошлого года их было заключено свыше восьмидесяти. Общий портфель здесь составляет четыре с половиной триллиона рублей. И это – около 30 тысяч рабочих мест по всей стране", - заявил он, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. Реализация инвестиционных проектов и создание современных предприятий способствовали росту доходов региональных бюджетов, которые практически удвоились за пять лет. "Это хороший результат", - добавил премьер-министр. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.
https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401628.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007423657_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d618fab5cd0b5803a8ef2d34b9d8e0a8.jpg
Мишустин о регулировании цен на продукты в России
Взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в России нужно усиливать, в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил Мишустин.
2025-03-26T13:25
true
PT1M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, госдума рф, россия, экономика
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия, Экономика
Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК
Мишустин: в рамках СЗПК в России создано около 30 тысяч рабочих мест