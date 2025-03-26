https://ria.ru/20250326/mishustin-2007427174.html

Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК

Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал число рабочих мест, созданных в рамках СЗПК

Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России превысил 4,5 триллиона рублей, в их рамках было создано... РИА Новости, 26.03.2025

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2025-03-26T13:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Объем инвестиций в рамках заключенных соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в России превысил 4,5 триллиона рублей, в их рамках было создано около 30 тысяч рабочих мест в экономике, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Действуют соглашения о защите и поощрении капиталовложений. До конца прошлого года их было заключено свыше восьмидесяти. Общий портфель здесь составляет четыре с половиной триллиона рублей. И это – около 30 тысяч рабочих мест по всей стране", - заявил он, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году. Реализация инвестиционных проектов и создание современных предприятий способствовали росту доходов региональных бюджетов, которые практически удвоились за пять лет. "Это хороший результат", - добавил премьер-министр. Механизм СЗПК позволяет возместить затраты на инфраструктуру и стабилизировать условия предпринимательской деятельности (в первую очередь в налоговой сфере, сфере землепользования, градостроительства и других). Уполномоченной организацией для сопровождения процессов заключения СЗПК и мониторинга их исполнения является ВЭБ.РФ.

https://ria.ru/20250326/prioritet-2007412464.html

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Мишустин о регулировании цен на продукты в России Взаимодействие с рынком по вопросам цен на продовольствие в России нужно усиливать, в случае необходимости - принимать самые жесткие меры, заявил Мишустин. 2025-03-26T13:25 true PT1M49S

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михаил мишустин, госдума рф, россия, экономика