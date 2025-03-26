https://ria.ru/20250326/mishustin-2007412905.html

Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток"

Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток" - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток"

Федеральная трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:53:00+03:00

2025-03-26T12:53:00+03:00

2025-03-26T12:53:00+03:00

екатеринбург

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 "Восток", чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом – до Тюмени, и, надеюсь, что далее", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Трасса М-12 является основным участком маршрута "Россия". Президент РФ в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани.

https://ria.ru/20241222/putin-1990701275.html

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екатеринбург, тюмень, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество