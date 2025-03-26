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Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток" - РИА Новости, 26.03.2025
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12:53 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007412905.html
Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток"
Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток" - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток"
Федеральная трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:53:00+03:00
2025-03-26T12:53:00+03:00
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россия
михаил мишустин
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общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 "Восток", чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом – до Тюмени, и, надеюсь, что далее", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме. Трасса М-12 является основным участком маршрута "Россия". Президент РФ в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани.
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екатеринбург, тюмень, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Екатеринбург, Тюмень, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин рассказал о планах продлить трассу М-12 "Восток"

Мишустин: трассу М-12 "Восток" продлят до Екатеринбурга, а потом до Тюмени

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНа церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани
На церемонии открытия автомобильной дороги М-12 Восток до Казани - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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На церемонии открытия автомобильной дороги М-12 "Восток" до Казани. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Федеральная трасса М-12 "Восток" будет продлена до Екатеринбурга, а потом до Тюмени и далее, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Люди уже пользуются построенной в кратчайшие сроки федеральной трассой М-12 "Восток", чтобы добраться из Москвы до Казани. Продлеваем ее до Екатеринбурга, напомню, что потом – до Тюмени, и, надеюсь, что далее", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме.
Трасса М-12 является основным участком маршрута "Россия". Президент РФ в декабре 2023 года запустил движение по участку от Москвы до Казани.
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ЕкатеринбургТюменьРоссияМихаил МишустинГосдума РФОбщество
 
 
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