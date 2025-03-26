https://ria.ru/20250326/mishustin-2007412079.html

Мишустин: правительство справляется с задачей Путина по обновлению дорог

Мишустин: правительство справляется с задачей Путина по обновлению дорог - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин: правительство справляется с задачей Путина по обновлению дорог

Правительство справляется с задачей президента России Владимира Путина по приведению дорог в нормативное состояние, не останавливается на достигнутом, заявил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:52:00+03:00

2025-03-26T12:52:00+03:00

2025-03-26T12:52:00+03:00

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михаил мишустин

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владимир путин

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство справляется с задачей президента России Владимира Путина по приведению дорог в нормативное состояние, не останавливается на достигнутом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Конечно, едва ли не решающее значение для жителей любого поселения имеет состояние дорог, в этой сфере немало сделано. Поставленные президентом задачи – выполняются, на конец 2024 года современным требованиям соответствуют уже свыше половины региональных дорог и более 85% – в крупных городах с пригородами. Мы не останавливаемся на достигнутом", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/rossija-2007407954.html

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госдума рф, михаил мишустин, россия, владимир путин, общество