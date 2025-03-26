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Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России - РИА Новости, 26.03.2025
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12:49 26.03.2025 (обновлено: 12:50 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007410759.html
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России
IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:49:00+03:00
2025-03-26T12:50:00+03:00
россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
технологии
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза. В ней задействован практически миллион человек. Создается все больше востребованных программных продуктов. С двадцатого года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз - это наши, нами созданные продукты", - сказал Мишустин.Он также отметил, что развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде. "К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги – 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал "Госуслуг", которым ежедневно пользуются миллионы людей", - добавил премьер-министр.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Технологии
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России

Мишустин: IT-отрасль в России стала одной из самых быстрорастущих

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза. В ней задействован практически миллион человек. Создается все больше востребованных программных продуктов. С двадцатого года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз - это наши, нами созданные продукты", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде. "К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги – 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал "Госуслуг", которым ежедневно пользуются миллионы людей", - добавил премьер-министр.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Россия должна стремиться к конкурентоспособности, заявил Мишустин
Вчера, 12:49
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономикаТехнологии
 
 
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