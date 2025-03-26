https://ria.ru/20250326/mishustin-2007410759.html
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России
IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:49:00+03:00
2025-03-26T12:49:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году."И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза. В ней задействован практически миллион человек. Создается все больше востребованных программных продуктов. С двадцатого года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз - это наши, нами созданные продукты", - сказал Мишустин.Он также отметил, что развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде. "К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги – 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал "Госуслуг", которым ежедневно пользуются миллионы людей", - добавил премьер-министр.
https://ria.ru/20250326/rossija-2007410177.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, технологии
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика, Технологии
Мишустин рассказал о развитии IT-отрасли в России
Мишустин: IT-отрасль в России стала одной из самых быстрорастущих
МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. IT-отрасль за шесть лет стала одной из самых быстрорастущих в экономике России, ее вклад в ВВП вырос почти в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, представляя в Госдуме отчет о работе правительства в 2024 году.
"И для этого у нас есть – сильная отрасль информационных технологий. За шесть лет она стала одной из самых быстрорастущих в российской экономике, увеличив свой вклад в ВВП почти в два раза. В ней задействован практически миллион человек. Создается все больше востребованных программных продуктов. С двадцатого года число записей в реестре российского софта выросло в пять раз - это наши, нами созданные продукты", - сказал Мишустин.
Он также отметил, что развитие IT-индустрии позволяет наращивать темпы цифровизации госуправления, а также предоставлять гражданам и бизнесу сервисы в электронном виде. "К концу прошлого года перевели в такой формат все массовые социально значимые услуги – 111 федеральных, 95 региональных и муниципальных. Получить их можно через портал "Госуслуг", которым ежедневно пользуются миллионы людей", - добавил премьер-министр.