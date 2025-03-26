https://ria.ru/20250326/mishustin-2007405503.html

Мишустин высказался о работе по благоустройству городов

Мишустин высказался о работе по благоустройству городов - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин высказался о работе по благоустройству городов

Работа по благоустройству городов является одной из самых востребованных у россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:41:00+03:00

2025-03-26T12:41:00+03:00

2025-03-26T12:41:00+03:00

госдума рф

михаил мишустин

россия

общество

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работа по благоустройству городов является одной из самых востребованных у россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет их благоустройство. Обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере – в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк – это то, что наши люди хотят видеть вокруг себя", - сказал глава кабмина.

https://realty.ria.ru/20250326/mishustin-2007403544.html

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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество