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Мишустин высказался о работе по благоустройству городов
Мишустин высказался о работе по благоустройству городов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин высказался о работе по благоустройству городов
Работа по благоустройству городов является одной из самых востребованных у россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:41:00+03:00
2025-03-26T12:41:00+03:00
2025-03-26T12:41:00+03:00
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работа по благоустройству городов является одной из самых востребованных у россиян, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Качество жизни в населенных пунктах, городских районах определяет их благоустройство. Обратная связь от граждан показала, что мероприятия именно в этой сфере – в числе самых востребованных и приоритетных. Чистый двор, удобно расположенная детская площадка, красивая набережная или уютный парк – это то, что наши люди хотят видеть вокруг себя", - сказал глава кабмина.
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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество
Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин высказался о работе по благоустройству городов
Мишустин: работа по благоустройству городов является одной из самых нужных