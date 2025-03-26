https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404157.html
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования
Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
россия
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Принимаем меры для того, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда", - сказал председатель правительства.
https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html
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россия, михаил мишустин, общество, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Госдума РФ
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования
Мишустин: система образования должна отвечать запросам рынка труда