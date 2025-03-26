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Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования - РИА Новости, 26.03.2025
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12:38 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404157.html
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования
Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:38:00+03:00
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россия
михаил мишустин
общество
госдума рф
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Принимаем меры для того, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда", - сказал председатель правительства.
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россия, михаил мишустин, общество, госдума рф
Россия, Михаил Мишустин, Общество, Госдума РФ
Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования

Мишустин: система образования должна отвечать запросам рынка труда

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Принимаем меры для того, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда", - сказал председатель правительства.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит стратегическую сессию О качестве общего и профессионального образования в Координационном центре правительства. 19 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
Мишустин рассказал о планах по повышению качества российского образования
19 ноября 2024, 15:35
 
РоссияМихаил МишустинОбществоГосдума РФ
 
 
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