https://ria.ru/20250326/mishustin-2007404157.html

Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования

Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о мерах по повышению качества образования

Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

2025-03-26T12:38:00+03:00

россия

михаил мишустин

общество

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Власти России принимают меры для того, чтобы система образования отвечала запросам рынка труда, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Принимаем меры для того, чтобы система обучения отвечала запросам рынка труда", - сказал председатель правительства.

https://ria.ru/20241119/mishustin-1984635539.html

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россия, михаил мишустин, общество, госдума рф