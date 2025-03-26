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Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства - РИА Новости, 26.03.2025
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12:35 26.03.2025 (обновлено: 12:36 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007402583.html
Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства
Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства
Правительство России продолжит развивать практику применения механизмов социального казначейства для комфорта граждан, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:35:00+03:00
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госдума рф
михаил мишустин
россия
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России продолжит развивать практику применения механизмов социального казначейства для комфорта граждан, заявил глава кабмина Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Одновременно делаем поддержку всех граждан максимально удобной и адресной, для чего используем механизмы социального казначейства. К началу текущего года в такой формат перевели практически все федеральные меры помощи... Все это экономит время и нервы. Ведомства сами решают все организационные вопросы. Будем развивать такую практику, опираясь на мнение людей. Главное – это их комфорт при взаимодействии с любым органом власти и государством в целом", - сказал премьер-министр. По словам Мишустина, все процедуры на сегодняшний день существенно упрощены: человеку нужно подать лишь одно заявление.
https://ria.ru/20241205/mishustin-1987560608.html
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госдума рф, михаил мишустин, россия, общество
Госдума РФ, Михаил Мишустин, Россия, Общество
Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства

Мишустин: правительство продолжит развивать механизмы соцказначейства для людей

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России продолжит развивать практику применения механизмов социального казначейства для комфорта граждан, заявил глава кабмина Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
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"Одновременно делаем поддержку всех граждан максимально удобной и адресной, для чего используем механизмы социального казначейства. К началу текущего года в такой формат перевели практически все федеральные меры помощи... Все это экономит время и нервы. Ведомства сами решают все организационные вопросы. Будем развивать такую практику, опираясь на мнение людей. Главное – это их комфорт при взаимодействии с любым органом власти и государством в целом", - сказал премьер-министр.
По словам Мишустина, все процедуры на сегодняшний день существенно упрощены: человеку нужно подать лишь одно заявление.
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