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Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства - РИА Новости, 26.03.2025
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12:33 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401628.html
Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства
Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:33:00+03:00
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россия
михаил мишустин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Одним из ключевых инструментов нашей работы были и остаются национальные проекты. В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось все необходимое для комфортной жизни", - сказал Мишустин.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Экономика
Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства

Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин . Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства.
В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Одним из ключевых инструментов нашей работы были и остаются национальные проекты. В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось все необходимое для комфортной жизни", - сказал Мишустин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
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РоссияМихаил МишустинГосдума РФЭкономика
 
 
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