https://ria.ru/20250326/mishustin-2007401628.html

Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства

Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин назвал один из ключевых инструментов работы правительства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:33:00+03:00

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россия

михаил мишустин

госдума рф

экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал нацпроекты одним из ключевых инструментов работы правительства. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Одним из ключевых инструментов нашей работы были и остаются национальные проекты. В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось все необходимое для комфортной жизни", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика