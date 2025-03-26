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Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы
Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы
Выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае в беззаявительном порядке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:27:00+03:00
2025-03-26T12:27:00+03:00
2025-03-26T12:27:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
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михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае в беззаявительном порядке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы
Мишустин: выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае