https://ria.ru/20250326/mishustin-2007399190.html

Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы

Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о выплатах ветеранам к 80-летию Победы

Выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае в беззаявительном порядке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:27:00+03:00

2025-03-26T12:27:00+03:00

2025-03-26T12:27:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

россия

михаил мишустин

госдума рф

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Выплаты в связи с 80-летием Победы будут предоставлены в апреле-мае в беззаявительном порядке, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "В беззаявительном порядке, соответственно, будет предоставлена выплата, которая введена президентом в связи с 80-летием Победы, для ветеранов Великой Отечественной войны. Ее перечислят, кстати, автоматически в апреле-мае месяце", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20250320/veterany-2006321579.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф