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Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России - РИА Новости, 26.03.2025
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12:26 26.03.2025 (обновлено: 12:37 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007398953.html
Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России
Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России
Работа медиков в России должна справедливо оплачиваться, прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:26:00+03:00
2025-03-26T12:37:00+03:00
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работа медиков в России должна справедливо оплачиваться, прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства."Конечно, любое оборудование не способно принести пользы без таланта докторов и кропотливого сестринского труда. Продолжаем решать проблему нехватки кадров в здравоохранении, вопрос важнейший. Прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек. Работа таких специалистов, конечно, должна справедливо оплачиваться", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.Он напомнил, что правительство по поручению президента с января 2023 года установило специальные социальные надбавки для сотрудников первичного звена. Всего они были назначены более чем 1 миллиону человек."А с марта прошлого года – и в ходе предыдущего отчета мы с вами об этом говорили – повысили такие выплаты для тех, кто трудится в сельской местности, в районных центрах, в малых городах. И в увеличенном размере их уже получили 450 тысяч человек. А это позволило сохранять и привлекать кадры в небольшие населенные пункты", - подчеркнул премьер-министр.
https://ria.ru/20250208/putin-1998130806.html
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россия, михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, общество
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин, Общество
Мишустин призвал к справедливой оплате работы медиков в России

Мишустин: работа медиков в России должна справедливо оплачиваться

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции Всероссийской политической партии "Единая Россия" в Государственной Думе РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции Всероссийской политической партии Единая Россия в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Работа медиков в России должна справедливо оплачиваться, прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в мае после инаугурации главы государства.
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"Конечно, любое оборудование не способно принести пользы без таланта докторов и кропотливого сестринского труда. Продолжаем решать проблему нехватки кадров в здравоохранении, вопрос важнейший. Прирост врачей за два года составил 12 тысяч человек. Работа таких специалистов, конечно, должна справедливо оплачиваться", - сказал Мишустин в ходе отчета правительства.
Он напомнил, что правительство по поручению президента с января 2023 года установило специальные социальные надбавки для сотрудников первичного звена. Всего они были назначены более чем 1 миллиону человек.
"А с марта прошлого года – и в ходе предыдущего отчета мы с вами об этом говорили – повысили такие выплаты для тех, кто трудится в сельской местности, в районных центрах, в малых городах. И в увеличенном размере их уже получили 450 тысяч человек. А это позволило сохранять и привлекать кадры в небольшие населенные пункты", - подчеркнул премьер-министр.
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