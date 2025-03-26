https://ria.ru/20250326/mishustin-2007398855.html

Мишустин рассказал о самом низком уровне младенческой смертности в России

Мишустин рассказал о самом низком уровне младенческой смертности в России - РИА Новости, 26.03.2025

Мишустин рассказал о самом низком уровне младенческой смертности в России

Показатель младенческой смертности в РФ сейчас самый низкий за всю историю России и СССР, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:25:00+03:00

2025-03-26T12:25:00+03:00

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Показатель младенческой смертности в РФ сейчас самый низкий за всю историю России и СССР, заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Развиваем также систему сбережения материнства и детства. Сегодня в стране показатель младенческой смертности самый низкий за всю историю России и Советского Союза. За этими словами - тысячи малышей, которым высококлассные специалисты в нужный момент оказали соответствующую помощь и, что самое главное, подарили возможность жить", - сказал глава российского кабмина.

https://ria.ru/20250326/mishustin-2007398201.html

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