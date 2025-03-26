https://ria.ru/20250326/mishustin-2007398201.html

Правительство продолжит работу для помощи родителям, заявил Мишустин

Правительство продолжит работу для помощи родителям, заявил Мишустин - РИА Новости, 26.03.2025

Правительство продолжит работу для помощи родителям, заявил Мишустин

Правительство России продолжит системную работу для помощи родителям на всех уровнях с учетом обратной связи от граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 26.03.2025

2025-03-26T12:24:00+03:00

2025-03-26T12:24:00+03:00

2025-03-26T12:24:00+03:00

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михаил мишустин

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экономика

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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Правительство России продолжит системную работу для помощи родителям на всех уровнях с учетом обратной связи от граждан, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В среду Мишустин выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Системная работа для помощи родителям идет на всех уровнях, и конечно, она обязательно будет продолжена. Так же, как и сейчас – с учетом обратной связи от граждан", - сказал премьер.

https://ria.ru/20250326/otchety-2007353478.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, экономика, общество