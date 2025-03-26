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Мишустин рассказал о поставках российского медоборудования - РИА Новости, 26.03.2025
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12:22 26.03.2025 (обновлено: 12:38 26.03.2025)
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007397484.html
Мишустин рассказал о поставках российского медоборудования
Мишустин рассказал о поставках российского медоборудования - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о поставках российского медоборудования
Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что 60% медоборудования, которое поставлено в организации первичного звена, является отечественным. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:22:00+03:00
2025-03-26T12:38:00+03:00
михаил мишустин
госдума рф
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что 60% медоборудования, которое поставлено в организации первичного звена, является отечественным.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства."В рамках национального проекта "Здравоохранение" построены или отремонтированы свыше 10 тысяч организаций "первички", и в них поставлено более 230 тысяч единиц медицинского оборудования, 60% которого, что очень важно, - отечественное, а также - новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы", - сказал глава российского кабмина в ходе отчета правительства.Мишустин добавил, что люди теперь приходят в современные учреждения, где есть нужная техника, созданы комфортные условия, но добиться этого удалось еще не везде."По поручению президента мы продлили программу модернизации первичного звена. От его состояния зависит не только качество оказываемой помощи, но и, что важно, желание самого человека проверить свое здоровье", - уточнил Мишустин.
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михаил мишустин, госдума рф, владимир путин, россия
Михаил Мишустин, Госдума РФ, Владимир Путин, Россия
Мишустин рассказал о поставках российского медоборудования

Мишустин: 60% поставляемого медоборудования является отечественным

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит заседание кабинета министров РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин сообщил, что 60% медоборудования, которое поставлено в организации первичного звена, является отечественным.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. Отчет станет первым для текущего состава правительства, который был утвержден президентом России Владимиром Путиным в мае прошлого года после инаугурации главы государства.
"В рамках национального проекта "Здравоохранение" построены или отремонтированы свыше 10 тысяч организаций "первички", и в них поставлено более 230 тысяч единиц медицинского оборудования, 60% которого, что очень важно, - отечественное, а также - новый транспорт для выезда к пациентам и передвижные медицинские комплексы", - сказал глава российского кабмина в ходе отчета правительства.
Мишустин добавил, что люди теперь приходят в современные учреждения, где есть нужная техника, созданы комфортные условия, но добиться этого удалось еще не везде.
"По поручению президента мы продлили программу модернизации первичного звена. От его состояния зависит не только качество оказываемой помощи, но и, что важно, желание самого человека проверить свое здоровье", - уточнил Мишустин.
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