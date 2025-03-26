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Мишустин рассказал о работе программы маткапитала - РИА Новости, 26.03.2025
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12:19 26.03.2025
https://ria.ru/20250326/mishustin-2007396316.html
Мишустин рассказал о работе программы маткапитала
Мишустин рассказал о работе программы маткапитала - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о работе программы маткапитала
Российские семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:19:00+03:00
2025-03-26T12:19:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год. "Продолжилось предоставление материнского капитала - шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации по фактической инфляции, становится больше возможностей его применения. С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 миллиона сертификатов. Продлили программу материнского капитала до 2030 года включительно", - сказал глава кабмина.
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, общество
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Общество
Мишустин рассказал о работе программы маткапитала

Мишустин: семьи в РФ получили около 14,5 млн сертификатов со старта маткапитала

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Российские семьи получили около 14,5 миллиона сертификатов с момента запуска программы материнского капитала, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год.
"Продолжилось предоставление материнского капитала - шестой год подряд он назначается уже сразу при рождении первенца. С 2022 года вернулись к его индексации по фактической инфляции, становится больше возможностей его применения. С момента введения президентом этого механизма уже выдано около 14,5 миллиона сертификатов. Продлили программу материнского капитала до 2030 года включительно", - сказал глава кабмина.
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