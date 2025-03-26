https://ria.ru/20250326/mishustin-2007391324.html
Мишустин рассказал о реализации нацпроектов
Мишустин рассказал о реализации нацпроектов - РИА Новости, 26.03.2025
Мишустин рассказал о реализации нацпроектов
Национальные проекты России, срок реализации которых был завершен, выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 26.03.2025
2025-03-26T12:11:00+03:00
2025-03-26T12:11:00+03:00
2025-03-26T12:16:00+03:00
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мар - РИА Новости. Национальные проекты России, срок реализации которых был завершен, выполнены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.Мишустин в среду выступает в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2024 год."Одним из ключевых инструментов нашей работы были и остаются национальные проекты. В первую очередь они направлены на то, чтобы у людей появилось всё необходимое для комфортной жизни. Это современные школы, которые построены во всех регионах. Ученики в них едут уже в новых школьных автобусах по качественным дорогам. Рядом возводится инфраструктура, включая детские площадки и парки. Открываются новые больницы, а если говорить о селе – ФАПы и врачебные амбулатории, где люди могут получать своевременную помощь. Создаются предприятия и развивается сфера услуг. Нацпроекты – это и продвижение науки, обеспечение разработок и внедрение технологий во все отрасли экономики. Правительством была сформирована эффективная система управления национальными проектами, которая дала возможность контролировать их в режиме онлайн. Как результат – завершившиеся нацпроекты выполнены", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20250326/ekonomika-2007391723.html
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михаил мишустин, россия, общество, госдума рф
Михаил Мишустин, Россия, Общество, Госдума РФ
Мишустин рассказал о реализации нацпроектов
Мишустин: нацпроекты, срок реализации которых завершен, были выполнены